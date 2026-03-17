游盈隆已辭董事長！繼任者曝　台灣民意基金會：停止每月發布民調

▲游盈隆。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院13日表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆等4人跨過同意權門檻，但綠營推薦3人則通通落馬。台灣民意教育基金會今（17日）表示，游盈隆已於昨日董事會宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會通過新任董事長由董事黃向成接任。此外，為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。

台灣民意教育基金會今（17日）表示，3月16日舉行第五屆第五次董事會，游盈隆於會中宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成先生接任。

台灣民意教育基金會指出，會中游盈隆說明，因接受行政院長卓榮泰提名出任中央選舉委員會主任委員，立法院於3月13日院會表決通過，為因應中選會繁重的選務工作，必須辭去董事長職務，全力以赴，並昭公信。

台灣民意教育基金會說明，繼任董事長黃向成為美國賓夕法尼亞大學法學碩士，黨外民主運動世家子弟，形象清新，法政素養深厚，年輕一代佼佼者。

台灣民意教育基金會強調，基金會是一個非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，宗旨在關懷、研究與傳達台灣民意，是游盈隆一手創辦。自2015年9月成立迄今已超過十年，未來仍將一本初衷照常運作。惟，為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。