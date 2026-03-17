安非他命吸食器放客廳！害15歲女兒喝「毒水」慘死　毒父判刑

▲少女在家誤喝吸食器內含有毒品的過濾水，送醫不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名范姓男子有多次施用毒品前科，去年他將吸食安非他命的吸食器放在客廳，范男的15歲女兒因有發展遲緩障礙，無法分別，將吸食器內含有毒品過濾水喝下，送醫搶救後仍不治身亡。全案經花蓮地院審理，范男坦承犯行，法官依他犯過失致死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，范男明知女兒有發展遲緩障礙，仍將施用毒品安非他命的吸食器，放在家中客廳電視櫃上，導致女兒因無法辨別，於去年7月24日前不詳時間，喝下吸食器內摻有毒品的過濾水。

直到24日下午6時許，范男在客廳發覺女兒臉色有異，叫喚也沒回應，立即叫救護車將女兒送醫，然而女兒仍在同日8時許，搶救無效身亡。經花蓮地檢署相驗女兒屍體，發現女兒血液中檢出安非他命濃度達0.100μg/mL、甲基安非他命達14.433μg/mL，因而查出上情，至於范涉違反毒品危害防制案件的部分，則另案偵辦中。

花蓮地院審理，法官認為范男身為父親，對女兒有安全照護的責任，卻將施用毒品的吸食器擺在客廳，造成女兒誤食身亡，行為非常不應該，另審酌范男坦承犯行，目前無業、無收入、無其他子女等情，依過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金18萬元。