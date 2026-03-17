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LINE一鍵登入引話題　發又發娛樂城推週年慶送百萬名車

▲藝人舒子晨擔任品牌代言人，為活動增添話題。（業者提供，下同）

▲藝人舒子晨擔任品牌代言人，為活動增添話題。（業者提供，下同）

記者林東良／台南報導


2026年線上娛樂市場競爭升溫，主打「免下載、LINE一鍵登入」的發又發娛樂城推出年度活動「百萬週年慶」，祭出總價值破百萬元的獎項，包括豪華休旅車等大獎，並邀請藝人舒子晨擔任年度代言人，引發市場關注。


業者指出，近年玩家選擇娛樂平台時，除遊戲內容外，更重視操作便利性與帳號安全。該平台透過LINE登入機制，標榜無需下載應用程式即可使用，降低使用門檻，並強調具備帳號與隱私保護機制，提升使用體驗。


在遊戲內容方面，平台提供多元類型，包括老虎機、捕魚機、牌桌及益智遊戲等，並搭配限時任務與活動設計，吸引玩家參與。業者表示，希望透過多樣化內容與活動機制，增加使用黏著度。


此次活動另一亮點為藝人代言。舒子晨以陽光活潑形象受邀擔任品牌代表，她表示，在忙碌工作之餘，透過手機即可進入遊戲，有助於放鬆心情，也讓娛樂更具即時性。

▲藝人舒子晨擔任品牌代言人，為活動增添話題。（業者提供，下同）


「百萬週年慶」採週週抽獎方式進行，參與指定活動可累積抽獎機會，獎項除汽車外，還包含電動機車、手機及旅遊等。業者表示，最終壓軸抽獎預計於5月初舉行，並透過公開方式進行，以確保流程透明。


觀察整體市場發展，業界指出，隨著行動裝置普及與社群平台整合，結合即時登入的娛樂模式逐漸成為趨勢。不過，也有專家提醒，民眾在參與相關平台時，仍應注意使用時間與個人風險控管，審慎評估相關活動性質。

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