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「雞蛋大」痛風石爆漿！男腳踝滲白液嚇壞　醫警告：恐截肢

▲亞大附醫,黃仁廷,骨折創傷科。（圖／亞大附醫提供）

▲黃男長年患有痛風卻仍不忌口，日前左腳踝雞蛋般大的痛風石破裂，痛得緊急求診。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名62歲黃男長年患有痛風卻仍不忌口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現冒出大量牙膏狀的組織液，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，皮膚已經被撐破，外觀宛如「爆漿」，資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格飲控，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷表示，該名患者年輕時從事貨車司機工作，長期作息不規律，加上應酬頻繁、飲酒習慣難以戒除，約40歲時便已出現痛風症狀，也坦承「朋友約喝酒時還是會喝兩口」，因此在長時間尿酸失控的情況下，尿酸結晶不斷沉積於關節與周邊軟組織，逐漸形成一顆顆肉眼可見的痛風石，明顯分布於腳趾、腳踝、手指、手腕與手肘等處，部分結石體積甚至如雞蛋般大，造成關節變形。

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▲亞大附醫,黃仁廷,骨折創傷科。（圖／亞大附醫提供）

▲病患的腳趾、腳踝、手指、手腕與手肘等處都有結石，造成關節變形。（圖／亞大附醫提供）

黃仁廷解釋，痛風石之所以會破裂，與其生長位置、體積大小及周圍組織狀況密切相關，當痛風石長期堆積在皮膚下方，會持續壓迫皮膚與軟組織，使局部血液循環變差，皮膚逐漸變薄、脆弱。一旦患者行走、摩擦、外力撞擊，或局部發炎反應加劇時，皮膚便可能無法承受內部壓力而破裂。

此外，痛風石內部尿酸結晶堆積過多，局部壓力升高，就可能像被撐破的氣球一樣突然破裂，導致混合尿酸結晶與組織液外滲，外觀常呈現白色糊狀或乳白色結晶，並伴隨劇烈疼痛；且細菌容易趁虛而入，可能導致慢性潰瘍、蜂窩性組織炎，嚴重時甚至引發敗血症，若感染持續擴散，甚至可能侵入骨骼，形成骨髓炎，當感染無法控制、組織大範圍壞死時，為了保命，最嚴重的處置就是截肢。

▲亞大附醫,黃仁廷,骨折創傷科。（圖／亞大附醫提供）

▲亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷。（圖／亞大附醫提供）

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