炸雞店前對空開3槍　烏來區代會主席判5年2月定讞今入監

▲烏來區民代表會主席王國權當街鳴槍被判刑定讞入監服刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市烏來區民代表會主席王國權在上次九合一大選期間，因為和當地民眾商量配票結果不如意，酒後當街對空連開三槍，王國權和提供槍枝的謝國祥依恐嚇妨害投票等罪起訴，因現場有民眾以為在放鞭炮，沒人覺得遭到恐嚇，法院僅依《槍砲彈藥刀械管理條例》將王、謝各判刑5年2月定讞，台北地檢署17日通知2人到案發監。

2022年的新北市烏來區代表選舉競爭激烈，司法機關接獲多起妨害選舉情資，其中一件在地方上盛傳的是10月30日凌晨，王國權在當地一間炸雞店前鳴槍事件，檢警調組成專案小組展開追查，是王國權原本在店內與選民商量配票事宜，有選民家中7人只願意投2票，王國權心生不滿，打電話叫謝國祥送來槍彈，由王國權親自對空擊發3槍。

王國權順利選上區民代表，還成為區代會主席後被約談，他辯稱「當晚喝的太醉了，且因內心覺得委屈、被誤會，才對空鳴槍來發洩情緒，並無妨害投票或恐嚇之犯意」，法院調查，當初講完只能配合投2票的選民不覺得自己被恐嚇，其他在場的人證稱，王國權當時喝很醉、不聽勸。

法院綜合證人說法，認為當地原住民平時就會進行歸零射擊，聽到槍聲也不以為意，所以王國權對空鳴槍後，在場的人都沒什麼反映，甚至有人以為是在放鞭炮，因此認為王國權酒後開槍在主、客觀上都沒有妨害投票的犯意與行為，因此依非法持有非制式手槍罪，判王國權和謝國祥各徒刑5年2月，各併科罰金5萬元。