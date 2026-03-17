善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

記者黃宥寧／台北報導

前伊林名模蕭瑋葶涉與胞兄蕭靖、大嫂陳品君侵占TDCA身障關懷協會上億善款，且用於買豪宅、豪車與高級餐廳等私人開銷，被依公益侵占等罪起訴。士院今（17）日開庭，蕭女交保後首度露面，剪去招牌長髮、低調現身，庭上僅認銀行詐貸，其餘罪名全盤否認；其胞兄與大嫂目前仍在押。

▲涉侵佔上億元公益款的前名模蕭瑋葶，交保後首度出庭，昔日長髮已不復見，剪成俐落短髮現身法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

承辦房貸的鍾姓專員今作證說，兩筆房貸申請最初均由蕭靖主動聯繫上級長官，並稱「是妹妹要買房」，後續才由蕭瑋葶出面辦理對保及提供相關資料；實際接洽過程中，貸款流程與條件多由蕭靖說明，對整體內容掌握較多。

鍾男並說明，銀行辦理房貸時，通常由客戶經理（RM，Relationship Manager）負責接洽並蒐集申請人提供的薪資證明、扣繳憑單等資料，再送交內部審核單位評估，並會參考國稅局所得資料清單作為佐證。

▲（黃圈）蕭瑋葶今出庭已剪去一頭招牌長髮。（資料圖／記者黃宥寧攝）

就本案財力條件部分，鍾男指出，蕭女申請資料顯示月收入約28萬元，年收入約200餘萬元至300餘萬元，係依申請人提供之薪資資料、扣繳憑單及相關所得文件綜合計算推估而成。然而，蕭靖為提高貸款成功率，則指示會計製作不實薪資扣繳憑單，並透過資金進出製造薪資金流，以此作為申請房貸之財力證明。

另在押蕭靖被提訊到庭作證說，妹妹名下部分帳戶確實曾交由他使用，其中包括渣打銀行及上海商銀帳戶。他稱，自己早年因信用不良、名下不便持有資產，才向妹妹借用帳戶；後來辦理林口兩處房產貸款時，蕭瑋葶開立上海商銀帳戶後，也交由他管理使用，連網銀、約定轉帳等都由他處理。

蕭靖說，因自身信用條件不佳，才與蕭瑋葶簽署借名登記契約書，將房屋登記在妹妹名下。他強調，購屋是希望「留給小朋友使用」，才採借名方式處理；另有7輛自用車亦比照辦理登記，實際由他保管使用。至於房貸、頭期款及相關費用，多由他調度處理，部分資金確實透過妹妹帳戶進出，甚至以現金分批存入渣打帳戶後，再用於購屋支出。

▲蕭靖成立民國100年間創立TDCA身障關懷協會對外募款高達2.5億竟私吞。（圖／記者黃宥寧攝）

在貸款文件部分，蕭靖也承認，蕭瑋葶其實沒有在協會實際任職，但為了讓妹妹名義上的收入條件符合房貸需求，他曾請會計製作薪資扣繳憑單，並教蕭瑋葶如何向銀行說明自己在協會從事文宣、美術及網路相關工作。只是，蕭靖庭上仍試圖替妹妹切割，強調帳戶操作、金流安排與貸款文件多由他主導，蕭女未必清楚全部細節。

庭後，蕭瑋葶與辯護律師見到記者在外守候，一度未離開法院，待計程車抵達後，蕭女快步上前準備上車，辯護律師則緊貼在側，全程以身體遮擋鏡頭、阻擋拍攝，宛如「保鑣」護送，直到她順利上車離去。

全案起於蕭靖於民國100年間創立TDCA身障關懷協會對外募款，累計金額高達2.5億元，卻僅約千萬元用於公益支出。檢警追查發現，大量資金遭挪用購置2戶房產、7輛自用車等，侵占金額逾1.1億元，因而起訴蕭靖等3人。另有捐款人提告，法官也諭知就蕭瑋葶涉以網際網路對公眾散布詐欺部分併案審理。