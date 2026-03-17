爆卓榮泰去年就計畫赴日　徐巧芯：過程還參雜民進黨派系搞事

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對行政院長卓榮泰稱「私人自費包機」到東京看經典賽（WBC），國民黨立委徐巧芯今（17日）表示，最新爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，原是希望參訪世博會，但因日方考量，最後由外交部長林佳龍成行，到了今年一月，又由副秘書長阮昭雄親自交辦，用「專案」讓卓榮泰去看WBC。徐巧芯也說，卓此行參雜民進黨派系搞事。

徐巧芯17日在臉書表示，原本桌榮泰到東京看球就是單純的公務行程，沒想到卓自己「弄巧成卓」，搞出「牛皮紙泰」，才讓事情繼續延燒。今天最新重磅爆料，裡面竟然不可思議參雜民進黨內部派系搞事，一樁美事變成眾人撻伐引爆負面輿論。

徐巧芯透露，其實卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，原本是希望參訪世博會，但因為日方諸多考量，最後由外交部長林佳龍成行。但行政院並沒有放棄卓榮泰到日本這件事，今年一月間，又由副秘書長阮昭雄親自交辦，由世貿中心股份有限公司負責起草「專案」，讓卓榮泰去看WBC。

徐巧芯說，根據最初規劃，行政院要負責台灣媒體，國安單位負責規劃動線，運動部也被交辦任務，要安排部長李洋陪同、棒協、中職，都要偕同。而對外，要求台日交流協會，要事先與日台交流協會溝通，下令駐日代表處，要處理日本媒體相關規劃，派專人銜命，與日本官房長官，以及外務省溝通。還要報告總統賴清德，說服賴同意相關規劃。

徐巧芯表示，看到這，明明就是行政院規劃，事涉跨部會的重大專案，當然就是「公務行程」，就只有卓榮泰堅持要跟全國民眾的認知逆向行駛，說是休假自費去看球，為什麼？因為與日方交涉時，我方的提案有具體承諾，最重要的就是，不會也不能有任何公開的政治活動。

徐巧芯說，也就是如果有人吹噓外交突破，就違反原則了，但是行政院卻又偷偷規劃，打點媒體與官員們，置入「外交突破」這些評語，等到返國之後再「廣宣」。這就解釋了為什麼卓榮泰要在7日赴日之後，9日改口自費，急忙匯錢，因為「廣宣」過了頭，打破了自己對日方的承諾。

徐巧芯表示，至於為什麼非要「廣宣」，照說外交國防是總統職權，怎麼會是行政院規劃後，再向賴總統報告？但再爬梳一下相關人士：「行政院副秘書長負責交辦，阮昭雄，謝系！世貿中心董事長負責規劃草案，陳建仲，謝系！動用人脈於日交涉，謝長廷，不用說，謝系就是他的謝！最尷尬的是：第一個出來大內宣，導致破壞台日承諾的人，也就是宣了幾天還不下車的管碧玲，謝系！我好像又懂了些什麼。卓榮泰不要想著每天怪別人，害你踏入死局的，正是你自己人」。