全國長照團體齊聚台南　長照協會年會暨理監事交接熱鬧登場

▲台南市長期照護發展協會舉辦年會暨理監事交接典禮，全國長照團體齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社團法人台南市長期照護發展協會16日舉辦會員年度大會暨第六、七屆理監事交接典禮，晚間並結合春酒晚宴盛大登場，吸引來自全國各縣市長照協會代表及台灣長期照顧發展協會全國聯合會成員齊聚台南交流，現場氣氛熱絡。

台南市長黃偉哲、副市長姜淋煌、衛生局長李翠鳳、社會局長郭乃文及基隆市衛生局長張賢政等人到場祝賀；立委陳亭妃、林俊憲、郭國文與市議員朱正軒、蔡麗青等也出席關心長照發展。

活動由協會第六、七屆理事長潘新傳主持，除會員夥伴外，亦有多位長照服務機構代表與第一線照顧人員參與。晚宴由協會主辦，理監事及顧問認桌合辦春酒，象徵長照夥伴攜手合作、共好發展，場面溫馨。

黃偉哲表示，長照從業人員長期在第一線付出，「足感心」，面對台灣快速邁入高齡社會，長照政策已是國家重要課題。他指出，自2018年上任以來即積極推動長照據點布建與跨局處合作，持續強化在地照顧網絡，而長照體系穩定運作，更仰賴第一線人員的投入與支持。

與會來賓也指出，高齡化社會下，長照服務不僅關乎家庭照顧壓力，更影響整體社會支持系統。未來除持續強化政府資源與制度設計，也需傾聽第一線實務經驗與民眾需求，透過公私協力，打造更完善且具韌性的長照體系。

潘新傳表示，協會長期關注長照制度與服務現場需求，透過政策倡議與交流平台，促進制度優化。近年也針對護理之家收費、中低收入戶補助、居家服務制度及評鑑指標等提出建言，期盼讓制度更貼近實務需求。

主辦單位指出，此次活動透過會員大會、理監事交接及春酒交流，不僅凝聚長照夥伴情誼，也促進全國經驗分享。未來將持續整合各界資源，推動長照制度與服務環境精進，並邀請更多相關機構加入，共同打造更完善的長照支持體系。