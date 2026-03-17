新竹校園就業博覽會開跑　高虹安：讓青年畢業即就業

▲2026新竹校園就業博覽會陽明交大開跑 高虹安市長：讓青年畢業即就業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為協助青年順利銜接職場、掌握產業趨勢，新竹市政府攜手勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及國立陽明交通大學，共同舉辦「2026桃竹苗OpenHouse就業博覽會」，今(14)日於陽交大新竹光復校區盛大登場，吸引逾200家企業參與，釋出超過一萬個職缺，提供青年多元就業與實習機會。市長高虹安親自出席活動，鼓勵青年把握現場資源，積極探索職涯方向，為未來就業打下扎實基礎。

高市長表示，新竹市是臺灣科技與創新的重鎮，也是青年築夢的重要城市。市府秉持「青年活力」施政策略，持續打造友善的就業與創業環境，吸引更多優秀人才來到新竹、留在新竹。根據最新統計，去(114)年新竹市勞動力參與率已達59.5%，較前一年提升0.2%，顯示整體就業環境穩定成長，也反映新竹產業發展對人才的高度需求。

高市長指出，市府除了提供就業媒合與職涯輔導資源，也透過「勞工大學」與「新創動能辦公室」等多元平台，協助青年朋友提升職能、支持新創發展、增加就業機會，讓新竹市成為年輕人逐夢與圓夢的最佳舞台，更於去(114)年成立「新竹市青年發展中心」，作為青年事務的專責機關，一年來透過創業諮詢、課程與講座、資源轉介等服務，陪伴青年探索未來、拓展視野。

高市長說明，就業博覽會提供學生與企業面對面交流的機會，許多企業除了釋出多元職缺外，也安排學長姐分享職場經驗，透過第一人稱的現身說法，讓學生更了解公司文化與實際工作內容，協助青年更快掌握各項職缺資訊，找到適合自己的發展方向。她也以輕鬆口吻表示，企業找到人才、市府也留住人才，對新竹市來說都是好事，因此也拜託企業多多攬才，把優秀人才留在新竹；同時也鼓勵同學把握機會，多逛逛企業攤位、蒐集資訊，找到自己最喜歡、最適合的工作，期盼大家都能在今天順利找到理想職缺。

勞青處表示，活動現場除了徵才攤位外，還設有「職涯諮詢」區，協助求職民眾釐清方向、確立職涯目標。此外，現場特別引進超夯的「韓風證件照服務」，由專業團隊協助拍攝亮眼履歷形象照，讓求職者在面試中脫穎而出。為鼓勵更多民眾參與，活動還準備了限量求職好禮，只要完成面試並集點，即有機會獲得iPad 等精美獎品。市府同時提供今年度技能課程、銀髮就業、勞動法令等資訊，並推出FB打卡送好禮活動，提升互動與參與度。

勞青處說明，桃竹苗分署在活動會場貼心提供全區高速網路，推動「無紙化科技逛展」新趨勢，民眾只需使用手機登入活動官網，即可查詢廠商資訊、面試紀錄與活動集點。如果逛累了，還可以到充滿溫度的「創鳳多元庇護市集」，品嘗在地美食、欣賞精緻手作，放鬆心情。現場亦設有公部門宣導區，提供第一手就業服務與職業訓練資訊，讓求職者在找工作的同時，也能掌握政府資源，成為職場上的資訊達人。

青發中心補充，「2026新竹市校園就業博覽會」共有五場次，除今日在陽交大率先登場外，接續3月21日在國立清華大學、3月25日在元培醫事科技大學、4月14日在玄奘大學，最終場則於4月28日在中華大學登場。各校園就業博覽會的職缺資訊與相關內容，可至各校網站查詢。更多青年活動資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )，即時掌握最新活動與就業資訊。