頭骨裂牙敲光！杜告犬「健康」疑遭虐殺棄屍　彰檢分案調查

▲疑似找到失蹤杜告犬的屍體，檢方採檢偵辦中。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一歲杜告小母犬「健康」事件持續延燒，在牠離奇消失 38 天，動保團體終於在伸港海邊草叢疑似尋獲其屍體，但頭骨破裂、牙齒幾乎全掉光，死狀極其悽慘。飼主家屬也出面喊冤，絕對沒有打死狗，對此彰化警方已報請檢察官指揮偵辦，目前全案正由檢察官偵辦中，將透過採檢DNA，釐清真正死因。

回顧整起事件，彰化市一隻名叫「健康」的白色母杜告犬，於今年2月5日遭飼主用繩索瘋狂抽打頭部，淒厲哀嚎聲讓鄰居為之心酸不捨，畫面流出引發公憤。彰化動防所隨即對飼主開罰 3 萬元，但「健康」卻從此人間蒸發。

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰。（圖／網友提供）

飼主對去向說詞反覆，一下說要載去送人、一下說在伸港水門附近跳車，直到動保人士2度在伸港海邊發動地毯式搜索，才在隱蔽草叢發現疑似「健康」的腐屍，愛媽們看到早已破裂的頭蓋骨，及斷掉的牙齒，當場落淚。

隨後動保團體帶著「健康」的屍體前往飼主住處，要飼主「出來面對」，但飼主拉下鐵門拒絕回應。面對各界排山倒海的怒火，隔天家屬才出聲喊冤表示，飼主平日非常疼愛「健康」，影片中的拍打是因為洗澡時狗狗亂動，並非刻意虐待。

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰。（圖／網友提供）

家屬更質疑「如果要打死棄屍，隨便找地方埋就好，何必大老遠載到伸港海邊」強調父子倆曾為送養問題爭吵，但絕對沒有虐狗致死，對於遺體為何出現在海邊，也表示不解。

彰化縣動防所已將相關資料移交警方處理，若檢驗確認該具犬屍為「健康」且確有虐待致死事實，將依《動保法》第 25 條追究刑事責任。警方已報請檢察官指揮偵辦，目前將進行採檢進一步相驗釐清死因真相。動防所呼籲大眾保持理性，靜待司法真相大白，強調對任何虐待動物行為絕對嚴懲到底。

▲疑似找到失蹤杜告犬的屍體，全案檢方偵辦中。（圖／民眾提供）