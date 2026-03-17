獨／83歲翁詭異墜坡亡！兒遭收押關鍵原因曝光　前1天去買農藥

▲83歲老翁跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

台中一對邱姓父子日前被通報失蹤協尋，不料父子16日被人發現出現在高雄燕巢，其中83歲老父墜落山坡送醫不治，同行的兒子則意識不清，檢警針對老父遺體初步相驗，並未從死者外觀發現明確死因，將在19日解剖複驗，而邱姓兒子（54歲）被移送地檢署。據了解，檢警掌握邱男在案發前一天曾去購買農藥，此一關鍵因素也讓檢察官認定他涉嫌加工自殺罪嫌，因此向法院聲請羈押獲准。

這起案件是15日晚間9時30分許由台中通報失蹤，失蹤的2人為邱姓父子，警方追查後透過定位發現，2人疑似出現在高雄市燕巢區，隨即通報高雄警方協助搜尋。直到16日凌晨0時10分左右，員警趕往燕巢區車林巷一帶，先在現場發現機車，接著又在路旁找到54歲兒子，但他當時意識不清，送醫後向警方表示，同行的83歲父親則在邊坡下方。

▲83歲老翁跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報後立即展開搜救，並出動吊掛作業，將跌落邊坡的父親救起送醫，但人最後仍因傷重不治，由於整起案情發展離奇，加上兒子當時意識狀況不佳，對案發經過說法仍待進一步釐清，警方不敢大意，立即報請檢察官介入。

檢察官16日上午會同法醫進行相驗，死者女兒也到場處理。初步相驗結果顯示，死者外觀傷勢並無法直接判定致死原因，究竟是墜坡致死，還是另有其他外在因素，目前仍存疑。

此外，警方在現場查獲除草劑及安眠藥空罐，後續19日將安排解剖複驗，會採檢體確認死者的死因，並向醫院調被告的病歷，確認被告是否有吃安眠藥及喝農藥，也不排除死者體內含有致命毒物，相關檢驗結果仍待確認。

此外，檢警也掌握邱男在案發前一天曾去購買農藥，邱男對於買農藥的動機和原因交代不清，此一關鍵讓檢察官認定邱男涉犯刑法第275條第2項之幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。