智慧城市展登場！黃偉哲秀AI×機器人治理　台南奪創新應用獎

▲台南市長黃偉哲出席智慧城市展開幕，並獲頒智慧城市創新應用獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「智慧城市展暨淨零城市展 2026」17日至20日在台北南港展覽館登場，台南市長黃偉哲受邀出席開幕典禮，並由副總統蕭美琴頒發「智慧城市創新應用獎」。

台南市今年以「智動台南－AI × Robot 驅動智慧生活新未來」為主軸設置主題館，展現AI科技與機器人跨域應用於城市治理的成果。

蕭美琴表示，智慧城市展是展現台灣公共服務數位轉型的重要平台，今年強調「以人為本」，透過科技解決民眾生活問題，期盼各地方政府持續以創新服務提升治理效能。

黃偉哲指出，觀察黃仁勳在GTC大會的最新科技趨勢分享，台南在沙崙算力布局、南科晶片產業與綠能發展等面向，皆與國際潮流接軌，加上柳營智慧機器人產業聚落逐步成形，具備發展科技智慧城市的關鍵優勢。

他強調，台南早已將科技應用於城市治理，例如運用無人機投入登革熱防治，以及在風災後進行災情勘查，有效提升救災效率。未來隨自動駕駛與人形機器人技術成熟，將可降低交通事故與人力負擔，進一步提升市政效能與市民生活品質。

台南市政府表示，此次主題館整合跨局處成果並結合民間技術，展出多項智慧應用，包括5G AIoT智慧水務數位雙生系統、文化內容生成平台、台南健康共照雲、智慧杆科技執法系統，以及沙崙場域巡檢機器人與低空飛行器管理平台，呈現台南在智慧治理與創新研發的實力。



00

其中，獲獎的智慧水務系統，已將水廠管理由「被動反應」轉型為「主動預防」，透過數據分析提升管理效率；文化內容生成平台則以在地老照片訓練AI模型，重現府城歷史風貌，展現「城市主權AI」發展方向。

此外，台南健康共照雲整合多項生理量測物聯網設備與AI醫材應用，提供智慧照護服務；智慧杆則結合噪音監測與車牌辨識技術，打造全天候科技執法系統。

在機器人應用方面，透過跨域合作平台推動，相關技術已導入巡檢與救災場域。消防機器人可搭載多重感測設備，協助第一線人員執行危險任務；機械狗則具備自主導航與即時環境判斷能力，可進行智慧巡檢，降低風險。

市府指出，台南館集結超過15家機器人廠商，展示智慧照護、巡檢救災、餐飲服務與物流倉儲等應用情境，並串聯中央政策，推動沙崙、六甲、柳營智慧機器人產業聚落，打造完整產業鏈。

展覽期間，「台南市主題館暨AI機器人應用專區」於南港展覽館2館4樓展出，市府邀請各界前往參觀，體驗AI與機器人如何重塑城市治理與生活樣貌，迎向智慧城市新未來。