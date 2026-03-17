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大陸 大陸焦點 特派現場

陸18間央企聯合投資新疆7792億　項目包含「算力」設備領域

▲皖疆綠色算力科技產業園。（圖／CFP）

▲皖疆綠色算力科技產業園。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

新疆維吾爾自治區與新疆生產建設兵團近日在北京與大陸國務院國資委合辦中央企業產業興疆座談會，並與18家中央企業簽署合作協議。該協議包含92個產業項目，涵蓋能源、礦產、算力與裝備製造等領域。官方評估，相關合作將在新疆帶動約1700億元人民幣（約7792億元新台幣）產業投資。

《界面新聞》報導，「十四五」時期，中央企業在新疆實現營業收入6.2萬億（兆）元（人民幣，下同），累計完成投資1.1萬億（兆）元，其中，2025年完成投資2657億元、新增帶動就業10.7萬人。

本次合作中，大陸三大能源央企國家電投、中國華能及中國華電均在現場簽署正式合作文件。國家電投表示，將與新疆自治區政府在清潔能源開發利用與新型電力系統建設等領域加強合作；中國華能表示，將加大投資並加快項目建設；中國華電則稱，將在能源資源戰略保障基地建設、清潔能源開發與戰略性新興產業等方面深化合作。

▲新疆哈密雲上絲路融合算力中心。（圖／CFP）

▲新疆哈密雲上絲路融合算力中心。（圖／CFP）

根據大陸「十四五」規劃，新疆被列入九大清潔能源基地之一。官方統計顯示，新疆太陽能技術可開發量約42億千瓦，居大陸全國第一；風能技術可開發量約10億千瓦，居第二。

數據顯示，大陸「十四五」期間，新疆已建成6個千萬千瓦級新能源基地，新能源裝機容量達1.69億千瓦，佔全區電力總裝機的64%。同時，新疆外送電量年均成長6%，其中綠電比例已超過三成。

至於在新型基礎設施方面，大陸政府工作報告今（2026）年首次提出「算電協同」的方針，即將算力建設與電力供應協同發展，「算電協同」列入大陸國家級新基建工程，象徵相關技術由探索階段提升至國家戰略層級。

同時，「算電協同」與「東數西算」工程密切相關，該工程欲將大陸東部地區產生的大量數據運算需求轉移至西部能源資源較為充足的地區，藉此優化算力與能源配置。

值得注意的是，新疆多地已佈局算力產業，新疆塔城（托里）綠碳智算產業園已吸引22家算力企業進駐，算力規模達1.25萬P，備案算力總規模達7.5萬P，哈密（伊吾）算力創新示範區也已建成天山智谷先進計算集群，規劃算力超過6萬P。

此外，克拉瑪依雲計算產業園算力規模截至2025年底已突破2萬P，成為新疆首個算力規模超過萬P的產業集群。

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