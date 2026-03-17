差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪　　

▲陳培瑜拉住翁曉玲衣袖，翁憤而甩開。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院程序委員會今（17日）在處理20日院會議程時，國民黨立委葛如鈞缺席，藍白在表決提案時人數少於綠，但國民黨籍召委翁曉玲卻宣告議程草案送交院會處理，引爆朝野衝突，翁一度嗆聲「民進黨這些立法委員阻擋我離開，構成強制罪」。民進黨籍召委沈發惠表示，只要兩個提案不一樣，就按照程序詢問現場有無異議；有異議，就進行表決，但國會多數黨卻用這樣醜陋、違反議事規則的方式，遂行自己的政治目的。

立法院程序委員會17日確定第11屆第5會期立委為林沛祥、許宇甄、盧縣一、葛如鈞、王育敏、翁曉玲、林倩綺、鄭天財、陳菁徽、羅美玲、陳培瑜、林楚茵、沈發惠、王義川、王正旭、郭昱晴、張雅琳、蔡春綢，並由翁曉玲與沈發惠擔任召委。

今程序委員會議由翁曉玲擔任主席，民眾黨團與民進黨團都提出週五報告事項與質詢事項的草案，但兩版本最大的差異在於，民進黨團提案的報告事項內容包含《兩岸人民關係條例》等國安法案的修法草案。

在處理本周院會報告事項時，民進黨團對於白委蔡春綢提的草案表達異議，然翁卻裁示「本次議程草案內容，因為朝野黨團無法達成共識，所以就援例將議程草案提報院會處理」，而非依照慣例進行舉手表決。

翁曉玲之所以未循慣例用表決處理，是因藍委葛如鈞未出席，在野黨與民進黨出席人數呈現8比9，一旦舉手表決，將通過民進黨團版本的議事日程，換言之，在程委會被阻擋百餘次的民進黨版《兩岸人民關係條例》等國安法案的修法草案，就會排上周五院會議程。

翁曉玲此舉引爆朝野衝突，在民進黨立委抗議聲中，陳培瑜走向主席台拍桌，並一度拉住翁曉玲袖口，翁憤而甩開並離席；接著，藍綠女立委在會議室裡圍成一團，互相對罵，林楚茵痛批，國民黨會輸就不表決，輸了就落跑，沒收民主。翁最後拿起麥克風宣告散會，並表示，吳秉叡、段宜康等都曾沒進行表決，「我現在鄭重警告，民進黨這些立法委員阻擋我離開，構成強制罪，我現在要離開」。

藍委林沛祥則說，依照議事規則，當初陳其邁、吳秉叡也做過一樣的事情，所以國民黨團只是循照前例而已，這是上上上會期的事情，可以去查會議紀錄。

沈發惠表示，今天可以看到立法院程序委員會運作最醜陋的一次過程，從這屆他擔任程序委員會召委的過程裡，所有每一次的表決民進黨都是輸的，但是每一次，他從來沒有一次不按照程序進行表決，只要兩個提案不一樣，就按照程序詢問現場有無異議；有異議，就進行處理，清點人數表決，這個就是正常程序。

沈發惠說，過去確實有將雙方不一樣意見的時候，就交付院會來處理，但這個前提是，必須經過整個程序委員會大家的同意。但是今天國民黨團要將議程交付院會來決定的過程裡，民進黨團明確地表達反對，因此，按照議事規則，就必須進行表決。

沈發惠批評，一個國會當家的多數黨，用這樣醜陋的方式、違反議事規則的方式，來遂行自己的政治目的，如果未來每一個程序委員會每一次的主持都用這樣方式進行，不必詢問現場委員會同意，每一個、每一件事情都由程序委員會的主席來裁決，那未來程序委員會恐怕永無寧日。