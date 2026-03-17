翁墜坡亡兒「前1天買農藥」遭收押　高大成：快檢查兒子的手

▲高大成說，本案最重要的是釐清動機。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中1對邱姓父子15日被通報失蹤，16日卻被發現在高雄燕巢山區，其中父親疑墜落邊坡不治，由於現場留有除草劑、安眠藥空罐，檢警認為案情不單純，查出兒子為通緝犯、有教唆自殺可能，檢察官複訊後依涉加工自殺罪嫌向法院聲請羈押獲准。全案疑點重重，法醫高大成說，釐清動機、藥物反應、死者外傷，是破案3大重點。

媒體詢問，因父親遺體在邊坡下被發現，而兒子當時昏迷在道路上，有無父子相約輕生、兒子卻臨陣退縮的可能？高大成表示，首先應要調查父子2人有無久病厭世的問題，若無，為何要輕生？且2人是父子，不會有感情問題，本案最重要的一點是「動機」，需要釐清父子有無在外欠錢，研判可能是財務糾紛問題的機率較高。

高大成說，接下來要檢查死者身上的外傷，若是父親是從高處滾落，身體一定會有擦挫傷，若沒有明顯外傷，有可能是死後被棄置在山坡下。此外，若有傷勢，需要檢查傷口是否有出血，生前滑落所產生的傷痕，傷口周圍會出血；若是死後被從山坡上丟棄，其傷痕則不會出血。

▲80歲父親疑跌落邊坡，經送醫搶救不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



其次，是檢查體內的毒藥物反應，高大成說，若是自行輕生，死者會自己猛灌藥物、不踩煞車，通常毒藥的量會超過致命量的1倍以上；若是被餵毒，餵毒者可能會因為擔心被發現食物、飲料有異味，導致被下毒的人不敢食用，這種情況下的毒就會剛好達致命量左右。他說，雖然不能百分百準確，但這是一個著眼點。

高大成指出，若死者的死因查出為中毒死亡，這時可檢查犯嫌的手是否殘留毒物，因除草劑等農藥會被皮膚吸收，若犯嫌手部含有低量毒物，案件就會水落石出。

邱姓父（80歲）子（54歲）15日晚間由台中通報失蹤，警方透過定位發現2人出現在高雄燕巢，16日凌晨在燕巢山區先在路邊尋獲當時意識不清的兒子，兒子稱父親已墜落邊坡，警消隨後找到父親並送醫搶救，但不幸宣告不治。

檢察官16日上午會同法醫進行相驗，初判死者外觀無法直接認定死因為何，已排定19日解剖複驗；另警方在現場查獲除草劑、安眠藥空罐，加上發現兒子為通緝犯，不排除有教唆自殺可能，檢方複訊後依幫助他人使之自殺罪嫌聲請羈押，法院裁准。

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