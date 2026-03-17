春雨濕重早晚溫差大！中醫師籲調整飲食與作息　心境也要修養

▲陳中奎中醫師表示，春季養生除養肝外，也要兼顧脾胃調理，建議維持早睡早起、規律作息，讓陽氣自然生發而不過亢。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期氣溫變化明顯，早晚溫差仍大，加上春季降雨增加、濕氣偏重，不少民眾出現疲倦、過敏、腸胃不適或睡眠品質不佳等情況。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎表示，春季在中醫理論中屬木，與肝相應，正是養肝的重要時節；若能順應時節調養，讓升發之氣不致過度，不僅有助提升免疫力，也能為整年健康奠定良好基礎。

陳中奎指出，在中醫理論中，肝主疏洩，負責調暢氣機、協助全身氣血運行，如同春天萬物生長，需要順暢的循環推動。春季陽氣漸升，人體血液循環與新陳代謝也隨之活絡，但若氣機過度升發，容易出現口乾目澀、失眠、情緒起伏，甚至腸胃功能失調等情況。因此春季養生除養肝外，也要兼顧脾胃調理，建議維持早睡早起、規律作息，讓陽氣自然生發而不過亢。

針對近期忽冷忽熱的氣候，陳中奎建議民眾採取「洋蔥式穿法」，不要急著換上過於輕薄的衣物，尤其高齡者與心血管疾病患者，更應留意氣溫變化，避免受寒誘發不適。

▲陳中奎中醫師分享，太衝穴有助疏肝理氣、緩解情緒；公孫穴有助調整脾胃、穩定氣機。

陳中奎說，清明前天氣往往仍不穩定，早晚溫差明顯，且常伴隨降雨與濕氣偏重，民眾應持續留意天氣變化，適時增減衣物。運動方面則以溫和、不過度流汗為原則，可選擇散步、伸展操、太極或瑜伽，讓筋骨逐步舒展，避免劇烈運動導致拉傷或耗氣傷津。

在飲食調養上，陳中奎建議把握「省酸增甘」原則，適量減少過酸食物，多攝取性味甘潤的食材以養脾氣，如山藥、燕麥、南瓜、紅棗等，也可搭配當季蔬菜，幫助脾胃運化、減少濕氣累積。若為氣虛、易疲倦體質，可透過規律運動與充足睡眠補氣；容易口乾、眼乾者，可適量食用百合、黑木耳滋養；過敏體質者則宜飲食清淡，減少油炸、辛辣及生冷食物，以減輕腸胃負擔。

此外，春季也是流感與呼吸道疾病較為活躍的時期。陳中奎表示，平時應勤洗手、保持室內通風，並留意自身身體狀況，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，應及早就醫，以免延誤治療。

在日常保健上，可按壓肝經「太衝穴」，位於足背第一、二蹠骨間凹陷處，有助疏肝理氣、緩解情緒；搭配脾經「公孫穴」，位於足內側第一蹠骨基底前下方，有助調整脾胃、穩定氣機。

陳中奎提醒，春養肝不僅是飲食與作息的調整，更是心境的修養，保持心情開朗、適度紓壓，順應時節養生，才能在春季為自己儲備一整年的健康能量。

