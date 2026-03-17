北捷單程票代幣變薄紙　挨轟「麻煩又不環保」

▲北捷推出全新「QR單程票」，引發不環保爭議。（圖／北捷臉書粉專）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運單程票長年都是用藍色圓形代幣，這也是民眾借用站內付費區廁所的臨時通行票，不過，台北捷運近日推出紙本「QR單程票」，並於台北車站等部分捷運車站自動售票機販售，明（18日）起全線車站（不含環狀線）依照螢幕指示操作皆可購買。但消息曝光後卻遭致網友負評洗版，留言痛批「為什麼要換成無法回收、更污染的感熱紙？」「超麻煩，放在口袋，會褶得亂七八糟，使用完還要自己丟嗎?辦公室都無紙化了，政府還在製造紙張喔？」

北捷自今年一月起，除了悠遊卡、藍色圓形代幣外，開放多元支付乘車，三月再增紙本「QR單程票」。北捷說明，實體可透過自動售票機購票，或於「台北捷運Go」APP線上購買。進入APP捷運購票頁面，以「台北捷運Go」會員、Facebook或Google帳號（擇一）登入，在路網圖或下拉選單方式，選擇起訖車站，可用信用卡、LINE Pay、街口支付、橘子支付、Pi拍錢包、悠遊付、全支付、icash Pay、全盈支付等付款。

完成後至「我的票券」查看，點選顯示車票，把票券上的QR Code，對準閘門上的掃碼鏡頭，等待螢幕出現綠色箭頭即可順利進出站。北捷提醒，「QR單程票」須於當日使用完畢，購買多張者務必留意進、出車站須用同一組QR Code。票面已載明金額、售票車站、售票日期等資訊且註記「本票券同為購票證明」，故不另行開立購票證明。

北捷說明，有別於傳統塑膠單程票，「QR單程票」攜帶便利，不需回收或清洗消毒，有效減少接觸風險。新北捷運公司管理的環狀線，閘門同步開放QR單程票進出站，但自動售票機尚未開放購票，後續將由管理單位另行公告。

不過，北捷臉書文下留言區引爆網友負評，紛紛砲轟「花錢又不環保，安全性也低，完全搞不懂在想什麼？」「除了浪費紙還有什麼用？」「一堆閘門不能掃QR，還要找哪一道可以掃」「實際上只會製造更多垃圾，閘門口或捷運站以後就會一堆被隨意丟棄的感熱紙」「之前的代幣還可以重複使用，這個紙用完就得丟！」

