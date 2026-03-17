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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「腦機接口」技術進入臨床應用　癱瘓女受試一年「可以用手機」

▲參與臨床試驗的高位截癱患者張女士。（圖／翻攝揚子晚報）

▲參與臨床試驗的高位截癱患者張女士。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸腦機接口技術在臨床驗證試驗後，已進入應用階段，一名因意外導致高位截癱的張姓女性患者，在接受植入式腦機接口手術近一年後，已能重新拿起手機瀏覽與聊天，也可握住食物進食。大陸國家藥監局近日也正式批覆相關醫療器械，准許上市，象徵腦機接口醫療設備正式進入臨床應用階段。

《揚子晚報》報導，2022年9月，張女士因意外跌落致高位截癱，經過兩年多的治療，上肢功能仍然不能恢復。2025年4月25日，張女士在江蘇省人民醫院接受了侵入式腦機接口植入手術。曾經，她連拿手機都無法做到，如今，她不僅能拿起手機瀏覽、聊天，還能握住食物，自己慢慢進食。

▲參與臨床試驗的高位截癱患者張女士。（圖／翻攝揚子晚報）

張女士表示，手術後近一年來身體狀況出現明顯改善，「手的抓握能力改善了好多，大小便功能改善了好多，身上的疼痛和束帶感也改善了好多。最重要的是，我的心情，也好了太多太多！」

江蘇省人民醫院康復醫學科主任陸曉教授指出，腦機接口技術主要分為非侵入式、侵入式及半侵入式三類，「非侵入式以腦電帽為代表，雖安全無創，但訊號精度較低；侵入式需將電極植入腦組織，訊號精準度較高，但手術創傷也較大；張女士所採用的半侵入式技術，則兼顧訊號精度與手術安全性。」

根據醫院資訊顯示，目前已有30多名臨床研究患者接受相關腦機接口植入手術，均可在居家環境下進行腦控抓握輔助與康復訓練，手部功能普遍出現改善，部分患者在持續復健後，逐步減少對外骨骼設備的依賴，依靠神經重塑恢復部分手部運動能力。

此外，大陸國家藥監局近日批准博睿康醫療科技（上海）有限公司植入式腦機接口手部運動功能代償系統的創新產品註冊申請，為全球首個侵入式腦機接口醫療器械正式上市，象徵該技術進入臨床應用階段。

據了解，該設備主要適用於18歲至60歲、因頸段脊髓損傷導致四肢癱瘓且手指無法完成抓握動作的患者。該產品於2024年8月進入大陸國家創新醫療器械通道，已完成36例臨床手術，包括4例可行性臨床試驗及32例多中心確證性臨床試驗，並於2025年11月底完成臨床終點數據採集。

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