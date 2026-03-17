日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」昨日分享某間日本拉麵店的新規定，若客人邊吃麵邊滑手機，將「拒絕提供加湯服務」；無獨有偶，另一間東京的店家則規定，若有候位客人，不可邊吃邊滑。對此，不少台灣網友直言，如果這種規定引進台灣，恐怕會引發爭議，甚至有人開玩笑說，「會出現魔法對決。」

日本拉麵店祭狠招！邊吃邊滑手機「不給加湯」 歐吉桑：為了解決排隊

[廣告]請繼續往下閱讀...

「日本人的歐吉桑」昨（16）日在臉書提到，日本某拉麵店因不滿客人邊吃邊滑手機，決定取消這類客人的加湯權益，「現在這公佈內容產生很大的爭議。」

他表示，雖然嚴格執行的店不多，但確實偶爾會遇到；同時，他也分享一張在東京拍下的海報，上頭寫著若店外有人排隊，店內就禁止滑手機吃麵。

歐吉桑分析，老闆此舉可能是希望客人專心品嚐、加速翻桌率並解決排隊人潮；不過，他也忍不住笑說，「個人覺得吃麵時不滑手機，有點浪費時間的感覺。」

台灣網友心有戚戚焉：他有堅持、我有選擇

PO文引發大批愛吃拉麵的網友討論，對於店家為了翻桌率而制定的「拉麵店規」，眾人看法兩極，「他有他的堅持，我有我的選擇，大不了不去吃」、「將心比心，後面有人排隊確實要吃快一點」、「這種店不是個能好好享受的用餐環境」、「也是可以等到加湯之後再開始滑手機」、「有先說好，同意的人就進去吃，交由市場機制決定」、「曾在一蘭吃完跟太太聊不到1分鐘就被趕了」、「想吃的就遵守，不想遵守的就不要吃」。

歐吉桑也好奇，若台灣拉麵店設定同樣規則，是否會發生巨大爭議？對此，網友們紛紛回應，「在台灣，會有善良的人開始關切該店的消防、衛生、稅務、噪音、土地分區使用等」、「用魔法打敗魔法」。

►紀念癌逝友「加碼17張」卻悲劇了 他含淚：77張股票下地獄

►長輩狂喊「捏鼻子會變挺」 1寶媽爆無奈！醫師急勸：不要鬧

►全家「有3人被騙過」金額破千萬 律師傻眼：怎麼聚在一起的？