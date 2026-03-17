噎到「先不要哈姆立克法」　最新急救順序曝！消防署公開5+5口訣

▲噎到要怎麼處理？（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／曾筠淇報導

噎到時，第一時間該怎麼處理？過去許多人熟知哈姆立克法，但急救觀念已隨著醫學研究更新。消防署近日發文提醒大眾，根據最新急救指引，氣道異物梗塞的處置順序已調整為先拍背再推壓，並呼籲民眾學習正確急救方式，以備不時之需。

噎到別急著推壓！最新急救指引曝

消防署在臉書粉專上發文指出，根據American Heart Association（AHA）2025年最新急救指引，針對氣道異物梗塞（噎到）的處理步驟，已經調整了。最新建議做法是先拍擊背部，接著再實施腹部推壓（哈姆立克法）。研究顯示，先拍擊背部不僅能更有效的幫助排出異物，還能降低因腹部推壓造成的內臟損傷風險。

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熟記5+5口訣！嬰兒嚴禁壓腹部

針對新版處置原則，消防署說明了「5+5」的口訣。若患者為成人或一歲以上兒童，施救者應先拍擊背部5次，再進行5次腹部推壓（哈姆立克法），並持續交替，直到異物排出。倘若是未滿1歲的嬰幼兒，則不可以做腹部推壓，應改為5次背部拍擊搭配5次胸部按壓來協助排除異物。

能咳嗽先別急救！失去意識快求援

消防署也特別提醒，倘若患者被噎到時，仍可以咳嗽或說話，應鼓勵對方持續咳嗽，切勿急著施加急救動作。倘若發現患者已經失去意識，施救者則必須立即撥打119求救，並立刻開始實施心肺復甦術，把握黃金救援時間。