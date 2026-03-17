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中東戰火卡達貓熊館還好嗎？　 陸國寶京京、四海天天可吃鮮脆竹

記者任以芳／綜合報導

自今年2月底中東局勢動盪以來，從大陸四川遠赴卡達（Qatar）兩隻大貓熊「京京」與「四海」安危牽動無數人心。卡達大貓熊館負責人哈立德·辛迪日前透露，儘管受中東局勢波及暫時閉館，兩隻大貓熊目前健康狀況極佳。館方不僅與中方保持即時通訊，更透過特製冷藏供應鏈，確保這兩位「國寶級住客」在沙漠中仍能享用最鮮脆的竹子。

自2月28日美國和以色列對伊朗發起大規模軍事行動以來，包括卡達在內一些中東國家受到波及，來自大陸的「京京」（蘇海爾）和「四海」（索拉雅）的生活狀況因此受到關注。

▲▼ 貓熊、四海、小時後、喜歡爬高翹腳看風景、去卡達貓生開掛、中東戰火之下安全 ，貓熊京京安全 。（圖／翻攝 百度）

▲中東局勢持續不穩，卡達大熊貓館負責人表示，京京和四海狀況良好。（圖／翻攝 百度）

陸媒《新華社》報導，位於卡達豪爾地區、距離首都多哈約50公里的「大貓熊館」，是中東地區首座大貓熊專屬樂園。負責人辛迪接受採訪強調工作人員每日對大貓熊進行24小時健康監測，「京京與四海狀況非常好，一切都很正常」。

外界最擔心的食材問題，館方也早有對策。大貓熊的主食竹子與各類飼料均定期從大陸空運，經由沙烏地阿拉伯機場轉運，再由專屬冷藏車送抵卡達的貓熊館內，確保在炎熱乾旱的氣候下，大貓熊仍能吃到鮮脆飽滿的竹子。

雖然近期中東情勢緊張，豪爾地區鄰近美軍基地，大貓熊館已採取暫時閉館等安全預警措施。目前，卡達政府與大陸駐卡達大使館保持高度溝通，確保大貓熊能在高品質的照料與安全保障中，安穩度過這段非常時期。

2019年生的「四海」是女孩兒，性格文靜卻熱衷攀爬，從小喜歡爬樹掛高高，最經典的畫面是拖著左腮，晃著小腿，享受山野風林。那天因為登高望遠被卡達選貓代表一眼看中，從此失去最愛的自由，開啟15年卡達之旅。

▼ 四海小時後喜歡爬樹、翹腳看風景 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 貓熊、四海、小時後、喜歡爬高翹腳看風景、去卡達貓生開掛、中東戰火之下安全 ，貓熊京京安全 。（圖／翻攝 百度）

大貓熊「京京」出生於中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，生活在雅安碧峰峽基地。男孩兒「京京(貳豆)」性急、貪玩又機靈，喜歡爬樹閒不住的「小吃貨」，與「四海」個性截然不同。

資料顯示，大貓熊「京京」與「四海」是2022年抵達卡達，作為世界盃期間最受矚目的「外交禮物」。根據中卡兩國協議，兩隻大貓熊2022年抵達後將在卡塔爾生活15年。卡達耗資數億台幣斥資建造大貓熊館，模擬大貓熊故鄉的氣候與溫溼度，維持恆溫20°C左右。

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