不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　大票人回憶殺：真的關機

▲MSN時代「我要下線了886」成回憶。（示意圖／記者魏有德攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家聊完天，都怎麼道別呢？一名網友感嘆，現在大家用LINE聊天，常以一句「晚安」結尾，甚至直接消失；但以前MSN時代，只要離開電腦，幾乎都會說「我要下線了，886」，很有正式告別感。貼文曝光後，掀起大票網友回憶殺，「以前電腦真的會關機」、「以前要撥接才能上網」。

原PO在Threads分享觀察指出，以前MSN是掛在電腦上使用，聊天時雙方通常都坐在螢幕前，若要離開、去洗澡、睡覺或關機，往往都會先講一聲「我要下線了」，久而久之也變成一種默契與網路禮儀。對方看到這句話，也會知道這段聊天差不多告一段落，不會傻傻等回覆，甚至一句簡單的「886」，都很有那個年代特有的儀式感。

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從「886」變「晚安」 網懷念MSN時代：比較有好好說再見



貼文一出後，勾起大票網友回憶笑喊，「因為以前用電腦，真的會下線」、「因為以前電腦會關機」、「以前要撥接才能上網」、「對方突然變灰，八成被爸媽斷網」、「以前被發洗澡卡、睡覺卡的回憶又回來了嗎」、「登登登！ 我設為LINE通知音效，懷念有彎彎、洋蔥頭、兔斯基的年代」、「以前要開啟亂對話，是要兩個人準備好，並且全心全意認真聊天，聊到差不多還要儀式性地說再見」。

也有人笑虧，「明明就是『先下了88』哪有人打這麼多字」、「好希望MSN可以重啟」、「我先下線了，但其實是假離線XD」、「這陣子玩遊戲，若知道對方年紀相仿，我還是會用886道別」。