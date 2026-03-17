獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　傳訊雞頭加時...惡男偷皮肉錢落跑！

▲鄭姓男子叫傳播妹到汽車旅館開毒趴、性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區發生一起竊案！一名鄭姓男子透過俗稱雞頭的淫媒仲介，安排小姐到汽車旅館開趴，期間除了性行為外還逼迫小姐吸毒，然而鄭男事後嫌費用太貴，竟趁小姐洗澡時落跑，洗劫包包內的3萬4000元現金。警方調閱車牌查獲鄭姓男子，全案依竊盜罪移送偵辦，另將對鄭男和傳播妹驗尿查證是否曾經吸食毒品。

15日清晨7點多，一名29歲鄭姓男子透過雞頭，叫一名潘姓傳播妹到汽車旅館作陪5小時，並指定「音通」也就是吸毒加性交易，雙方約定好價碼3萬元，車伕隨後載傳播妹到汽車旅館開趴，約定時數即將結束時，鄭男傳訊息要求再續加1小時，不過隨後就將雞頭的聯絡方式封鎖。

潘姓傳播妹後續告知，鄭男趁她去洗澡時，竟將她包包內的現金洗劫一空，還把她單獨留在汽車旅館，人就此落跑失聯。雞頭獲知後氣炸，認為鄭男就是看準小姐接吸毒性交易後就不敢報警，親自帶著小姐上派出所報案。

▲潘女控訴鄭男逼她吸毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



潘女表示，原本只是去陪鄭姓男子開趴聊天，但鄭男突然拿出毒品逼她吸食，趁她去洗澡時，竊走她包包內3萬4000元現金後逃逸無蹤，就連續時2000元都沒付。

警方受理後隨即展開調查，並調閱監視器，並於當日通知涉案的鄭姓男子到案說明。不過鄭男否認偷走潘女包包內全數現金，僅承認拿走1萬2000元，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

至於潘女提及被強迫餵毒部分，警方將再通知雙方到案說明，並安排尿液檢測，以確認是否有毒品吸食反應；涉及性交易部分則待雙方偵訊後進一步查證。