又陷全國大停電！古巴1000萬人摸黑　她無奈嘆：習慣了

▲3月16日大規模停電期間，古巴首都哈瓦那一片黑暗。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

古巴電網16日再度崩潰，導致全國約1000萬民眾無電可用。美國實施石油禁運，導致該國早已老舊不堪的電網更難正常運作，一些居民坦言已習慣長時間停電的生活，大家如今都忙著尋找替代電力來源。

頻繁大規模斷電 已逐步修復

此前，古巴已發生一系列大規模斷電，持續時間從數小時到數日不等。電網營運商UNE於社群媒體發文證實最新電網事故，並正著手調查原因，目前已排除主要發電廠故障的可能性，研判問題出在電力輸送系統。

官員們表示，已開始針對全國各地小型供電迴路或微型電網系統進行修復，這是讓整體電網恢復運作的初步必要步驟。

川普斷油脈 古巴欲談話



《路透社》報導，美國持續加大施壓力道，是古巴電力系統崩潰的一大主因。今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、古巴最重要盟友之後，川普切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，威脅對任何賣油給古巴的國家課徵關稅，讓這座加勒比海島國老舊不堪的電網，更加陷入困境。

根據該報16日取得的LSEG船舶追蹤數據，古巴今年僅接獲2艘小型油輪運送燃料，分別是1月來自墨西哥的燃料，以及2月來自牙買加的液化石油氣。至於原本的主要石油供應國委內瑞拉，今年未運送任何燃料至該島。

TankerTrackers.com分析的衛星影像顯示，古巴主要港口馬坦薩斯（Matanzas）和莫亞（Moa）今年均無大規模石油入港紀錄。首都哈瓦那（Havana）與南部海岸的西恩富戈斯（Cienfuegos）的港口已經超過1個月沒有貨物進口。

古巴政府13日表示，已與美國展開對話，希望化解這場危機。川普近期也宣稱古巴瀕臨崩潰，急於與美國達成協議。

古巴人無奈 已習慣斷電日常

古巴人已經逐漸習慣缺電，不論原因是石油供應短缺或電網系統故障。哈瓦那的26歲居民瑪琴（Dayana Machin）無奈表示，現在所有古巴人都在拼命尋找替代電力來源，「這個消息並不讓我意外。我們正在逐漸習慣這種生活。」

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