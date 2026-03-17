　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又陷全國大停電！古巴1000萬人摸黑　她無奈嘆：習慣了

▲▼2026年3月16日，古巴電網崩潰，大規模停電，首都哈瓦那（Havana）一片黑暗。（圖／路透）

▲3月16日大規模停電期間，古巴首都哈瓦那一片黑暗。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

古巴電網16日再度崩潰，導致全國約1000萬民眾無電可用。美國實施石油禁運，導致該國早已老舊不堪的電網更難正常運作，一些居民坦言已習慣長時間停電的生活，大家如今都忙著尋找替代電力來源。

頻繁大規模斷電　已逐步修復

此前，古巴已發生一系列大規模斷電，持續時間從數小時到數日不等。電網營運商UNE於社群媒體發文證實最新電網事故，並正著手調查原因，目前已排除主要發電廠故障的可能性，研判問題出在電力輸送系統。

官員們表示，已開始針對全國各地小型供電迴路或微型電網系統進行修復，這是讓整體電網恢復運作的初步必要步驟。

▲▼2026年3月16日，古巴電網崩潰，大規模停電，首都哈瓦那（Havana）一片黑暗。（圖／路透）

川普斷油脈　古巴欲談話

《路透社》報導，美國持續加大施壓力道，是古巴電力系統崩潰的一大主因。今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、古巴最重要盟友之後，川普切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，威脅對任何賣油給古巴的國家課徵關稅，讓這座加勒比海島國老舊不堪的電網，更加陷入困境。

根據該報16日取得的LSEG船舶追蹤數據，古巴今年僅接獲2艘小型油輪運送燃料，分別是1月來自墨西哥的燃料，以及2月來自牙買加的液化石油氣。至於原本的主要石油供應國委內瑞拉，今年未運送任何燃料至該島。

▲▼2026年3月16日，古巴電網崩潰，大規模停電，首都哈瓦那（Havana）一片黑暗。（圖／路透）

TankerTrackers.com分析的衛星影像顯示，古巴主要港口馬坦薩斯（Matanzas）和莫亞（Moa）今年均無大規模石油入港紀錄。首都哈瓦那（Havana）與南部海岸的西恩富戈斯（Cienfuegos）的港口已經超過1個月沒有貨物進口。

古巴政府13日表示，已與美國展開對話，希望化解這場危機。川普近期也宣稱古巴瀕臨崩潰，急於與美國達成協議。

古巴人無奈　已習慣斷電日常

古巴人已經逐漸習慣缺電，不論原因是石油供應短缺或電網系統故障。哈瓦那的26歲居民瑪琴（Dayana Machin）無奈表示，現在所有古巴人都在拼命尋找替代電力來源，「這個消息並不讓我意外。我們正在逐漸習慣這種生活。」

伊朗結束就換它！　川普放話「奪取古巴」：我想怎樣就怎樣

罕見！古巴示威者「放火燒了共產黨黨部」　上街怒吼要自由

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中建商撐不住　開放預售退戶
快訊／3年來首例SFTS蜱蟲病！感染源不明　接觸者9人監測中
獨／83歲翁詭異墜坡亡　兒前1天去買農藥
開戰最猛襲擊！美使館遭轟炸　震撼攔截畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗大規模空襲！阿聯一度關閉領空　官方：已全面恢復

開戰最猛襲擊！美駐伊拉克使館遭無人機轟炸　震撼攔截畫面曝

又陷全國大停電！古巴1000萬人摸黑　她無奈嘆：習慣了

阿富汗首都戒毒醫院遭空襲　巴基斯坦狂轟猛炸「400人亡」

伊朗新領袖可能是同志？美媒：川普一聽情報「放聲大笑」

外送員上樓送餐「聞到可怕臭味」　警在衣櫥找到腐爛女屍

高市早苗訪美前陷兩難！川普逼同盟護航荷姆茲海峽　揭4大派遣劇本

《哆啦A夢》導演芝山努癌逝！享壽84歲　震驚動漫界

女驚覺飲料變色有怪味　監視器揭「同事在茶內加清潔劑」擦指紋

京阿尼縱火犯「死刑定讞」！親自撤回上訴　高院判定有效

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

伊朗大規模空襲！阿聯一度關閉領空　官方：已全面恢復

開戰最猛襲擊！美駐伊拉克使館遭無人機轟炸　震撼攔截畫面曝

又陷全國大停電！古巴1000萬人摸黑　她無奈嘆：習慣了

阿富汗首都戒毒醫院遭空襲　巴基斯坦狂轟猛炸「400人亡」

伊朗新領袖可能是同志？美媒：川普一聽情報「放聲大笑」

外送員上樓送餐「聞到可怕臭味」　警在衣櫥找到腐爛女屍

高市早苗訪美前陷兩難！川普逼同盟護航荷姆茲海峽　揭4大派遣劇本

《哆啦A夢》導演芝山努癌逝！享壽84歲　震驚動漫界

女驚覺飲料變色有怪味　監視器揭「同事在茶內加清潔劑」擦指紋

京阿尼縱火犯「死刑定讞」！親自撤回上訴　高院判定有效

阿嬤東西不見懷疑鬧鬼！衝派出所「幫我抓」　警無奈：要找道士

黃國昌排不出行程？蘇巧慧：每個人節奏不同　我是活力滿滿搖滾樂

絕不寬貸！　國土署：租補詐領案34案判刑確定、140件偵查中

LINE訂閱制本週有望上線　LINE Premium月費165元5大新功能

「最美檢察官」跨性別之路曝光！　太太撐過4年磨合發聲：看他變漂亮很矛盾

翁墜坡亡兒「前1天買農藥」遭收押　高大成：快檢查兒子的手

台南市長民調落後陳亭妃　謝龍介喊有信心：曾大幅落後最終只輸5%

安非他命吸食器放客廳！害15歲女兒喝「毒水」慘死　毒父判刑

6成5情殺都在分手時　台中婦幼隊提「三不三要原則」自保

伊朗大規模空襲！阿聯一度關閉領空　官方：已全面恢復

【妳沒事吧？】媽媽下床摔倒！寶寶爬過去關心

國際熱門新聞

第一槍！馬來西亞宣布與美貿易協定「失效」

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

伊朗狂空襲　網紅轟逃離者不知感恩

無人機轟炸　阿聯「最大氣油田」暫停營運

即／韓釜山某航空公司機長「當街遭砍」慘死

5分鐘摧毀伊朗命脈！川普關鍵王牌曝

陸海警船進釣島　掛機關砲「逼近日籍漁船」

川普要7國護航荷莫茲　稱：那是你們的領土

台供應鏈入列！輝達Vera Rubin下半年推出　7晶片打造AI超級電腦

美駐伊拉克使館被轟　震撼攔截畫面曝

北約盟國回應了！白宮表態恐延川習會

川普：已要求「川習會」延後一個月　美國正在打仗

川普以美軍為由施壓日韓護衛海峽：換你們上場

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

更多熱門

相關新聞

5分鐘摧毀伊朗命脈！川普關鍵王牌曝

5分鐘摧毀伊朗命脈！川普關鍵王牌曝

美國總統川普15日在空軍一號上向隨行記者放話，聲稱美軍已做好攻擊準備，強調只要5分鐘，「隨時可以摧毀」伊朗最重要的石油出口樞紐哈爾克島，但他目前選擇暫不動手。川普此番強硬表態，被視為對德黑蘭當局施壓的最新手段，企圖迫使伊朗重回談判桌。

伊朗結束就換它　川普放話「奪取古巴」

伊朗結束就換它　川普放話「奪取古巴」

台中北屯晚間大規模停電　影響447戶

台中北屯晚間大規模停電　影響447戶

陸智庫：中國抗油價衝擊韌性優於日韓歐盟

陸智庫：中國抗油價衝擊韌性優於日韓歐盟

「石油消耗前25大國」台灣排名曝　油價飆破100美元

「石油消耗前25大國」台灣排名曝　油價飆破100美元

關鍵字：

古巴停電電網禁運石油斷電

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

快訊／蘋果再突發新品

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面