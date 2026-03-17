卓榮泰酸柯文哲「看不習慣合法單據」　陳清龍嗆：心虛轉移焦點

▲民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽爭議延燒，面對在野陣營質疑，卓今（17日）表示，這就是私人自費行程，還點名民眾黨創黨主席柯文哲，指其說不出什麼問題，「他大概是看自己有問題的單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧？」對此，民眾黨團召委陳清龍反擊，卓自己心虛才刻意移轉問題焦點。

卓榮泰今到立法院備詢時被問及赴日看球一事時說，這一趟就是一個很單純，假日一日來回、私人自費的行程。萬萬沒想到，國民黨的委員先說他貪瀆百萬、公器私用；接著拿出所有單據證明樣樣都自費，又說單據有問題。卓還說，像柯主席只說單據有問題，也從來說不出什麼問題，「他大概是看自己有問題的單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧？」

陳清龍指出，卓榮泰院長自己心虛，刻意移轉問題的焦點，這是民進黨的慣用手法。大家應該都記得很清楚，卓榮泰院長一再說是私人自費行程，到底什麼樣私人自費行程，可以松指部出發？什麼樣的私人自費行程，可以讓國防部跟民航局來開會協調？什麼樣的私人自費行程，可以讓中華職棒大聯盟代購？

「這不是特權，什麼才是特權？」陳清龍表示，卓院長就不要移轉問題的焦點，好好來跟社會大眾解釋清楚，憑什麼他出國就有特權？