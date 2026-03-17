討錢不成放火燒祖厝！ 逆子瞎掰：阿伯遺言燒掉重建　下場出爐

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮去年2月發生一起逆倫事件，39歲陳姓男子因向父親討錢遭拒，竟在深夜及凌晨接連兩度縱火燒毀自家祖厝，還波及鄰居車輛與房屋。彰化地方法院審理時，陳男竟辯稱「伯父生前曾說房子燒掉會重建，我覺得有道理才放火」，離譜說詞讓法官當場傻眼。由於陳男犯後毫無悔意，且未與被害人和解，法院依公共危險等5罪合併判處8年6月徒刑，其中部分罪刑可易科罰金。

▲彰化二林鎮發生逆倫縱火案。（圖／民眾提供，ETtoday資料照）

判決書指出，陳男因情緒不穩，家人曾聲請家暴令。去年2月17日晚間10時許，陳男再度向父親討錢被拒，兩人爆發激烈口角。陳男盛怒之下，竟持打火機點燃毛毯，再將毛毯放在椅子上，火勢迅速延燒至三合院東側護龍，導致客廳、廚房屋頂坍塌，幾近全毀。

沒想到火勢撲滅後，陳男並未罷手。18日凌晨5時許，他返回住處遇到父親，兩人再次發生衝突，陳男先追打父親，隨後躲進房間內再度使用打火機點燃報紙，引發第二次火災，造成家具、木門、天花板及木板隔間全數燒毀，火勢甚至波及停放在三合院旁的自小客車。

檢警偵辦，陳男竟表示「伯父生前曾對我說，你家只有一間房子，要不要把它燒掉，燒掉後他會重建。我覺得他說的有道理，三合院留著也沒用，乾脆燒一燒，把不好的東西燒掉。」當下「只想簡單燒一燒」，沒想到竟會燒成一片。法官認定其放火犯行明確。

更誇張的是，陳男縱火案發生後，去年6月他又徒手砸毀鄰居的汽車及冷氣室外機，醫院門扇玻璃及住宅窗戶等處。暴力行為持續不斷。鄰居無奈表示，陳男出獄後不務正業，只要討錢不成就有激烈反應，讓附近住戶人心惶惶。

▲陳男拿棍棒毆打父親後再回老家縱火。（圖／民眾提供，ETtoday資料照）

彰化地院審酌，陳男不以理性方式處理父子爭執，竟兩度放火燒燬住宅，不僅造成自家嚴重財損，更危害公共安全，犯後又未與任何被害人達成和解或賠償損失，惡性非輕。針對燒毀自家住宅部分判處8年徒刑，延燒鄰居部分各判2月，應執行5月、得易科罰金，加上毀損罪部分，合併應執行8年6月徒刑。全案仍可上訴。

▲▼陳男遭逮。（圖／民眾提供，ETtoday資料照）