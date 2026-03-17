中部血庫告急「O型A型短缺」警廣急號召　上午湧熱血人潮

▲警廣台中分台今天上午於黎明辦公區禮堂舉行大型捐血活動。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

今年春節連假天數長，國人出國旅遊大增，加上近期諾羅、流感等疫情，過年期間民眾捐血意願降低，導致中部血庫告急，其中以O型血、A型血更為短缺，警廣台中分台今天（17日）上午舉辦捐血活動，目標希望450袋血入庫，不少民眾一大早就排隊參加。

台中捐血中心主任洪英聖表示，近期適逢過年，過年前民眾都在忙著過年，捐血民眾變少，而年節之後又有許多人到醫院就診，導致用血量增加，目前中部血庫僅剩6天庫存，其中O型血只有4.4天，A型血6.4天，都是相對較短缺的血型，希望民眾踴躍捐血，協助血液庫存。

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▲台中捐血中心主任洪英聖。（圖／記者白珈陽攝）



警廣表示，「空中傳愛‧挽袖捐血」活動今天上午9時在黎明辦公區禮堂舉行，8時許就湧進大批人潮進入會場等待，感謝民眾積極參與捐血。

警廣說，警廣今年72歲，台中分台發起挽袖捐血活動，再度獲許多熱心企業幫忙，響應贊助多項好禮。活動也持續邀請國際佛光會中華總會台中南屯第一分會、中油公司行銷事業部台中營業處、台中市警局、高工局、公路局中區養護工程分局、國道警第七大隊共同參與。

中油公司台中營業處長李忠穎表示，中油公司一直重視相關捐血活動，除長年持續參與警廣「空中傳愛‧挽袖捐血」，中油也自己舉辦百萬CC救人捐血活動；今天活動中油除提供生技產品等相關贈品給熱情的捐血人，也呼籲同仁踴躍捐血，捐血一袋，救人一命。

▲中油公司台中營業處長李忠穎。（圖／記者白珈陽攝）



警廣台中分台長劉莉菁表示，今天完成捐血250cc的民眾，可獲得維他露飲品、阿華師100%原片茶包+環保手提袋、蒲公英環保抽取式衛生紙、肩頸按摩器、多肉植物、以及台灣中油公司臺中營業處提供的玻尿酸沐浴乳等贈品；捐血500cc的民眾，再加贈中油公司提供的胺基酸洗髮精，所有贈品數量有限送完為止。