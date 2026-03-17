準新人預約幸福！花蓮「婚前4小時課程」迎接人生重要里程碑

▲花蓮縣家庭教育中心「婚前教育4小時課程」，協助準新人提前為婚姻生活做好準備。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦、花蓮縣家庭教育中心承辦的「婚姻殿堂中的我們」婚前教育4小時課程，3月14日及3月15日下午1時假花蓮文化創意產業園區溫馨舉行。活動吸引了即將步入婚姻的準新人參與，在輕鬆而真誠的學習氛圍中，提前為婚姻生活做好準備，為彼此的未來預約幸福。

本次課程邀請本縣家庭教育諮詢委員唐有毅委員擔任講師，透過溫暖貼近生活的分享，引導學員從自我認識與原生家庭經驗出發，思考婚後可能面臨的挑戰與調適方式。課程涵蓋婚前溝通、情感經營、家務分工與伴侶互動等主題，並融入「樂婚、願生」的理念，協助學員理解彼此差異、重新思考家庭角色與責任。多數學員表示，課程讓自己更了解伴侶，也更清楚家庭的樣貌。

為協助準新人全面認識縣府對家庭的支持政策，活動中特別安排縣府資源導覽時段，讓學員分組走訪衛生局、社會處、民政處、家庭教育中心等單位攤位，了解花蓮縣政府所提供的婚姻、育兒與家庭相關福利與補助。透過現場解說與互動諮詢，學員得以更具體地認識婚前婚後、產前產後可運用的公共資源，為未來人生階段預作準備。

花蓮縣長徐榛蔚表示，婚姻是人生重要的里程碑，期許大家都能夠攜手共創幸福美滿的未來。花蓮縣集團結婚已陪伴眾多新人走過人生的重要時刻，即將邁入第37屆，縣府持續規劃社會福利政策，結合家庭教育資源，協助新人建立正向婚姻觀與家庭價值。期盼透過婚前教育與多元支持措施，讓新人在不同人生階段獲得適切資源，進而打造穩定、幸福且具韌性的家庭。

花蓮縣家庭教育中心也將持續推動許多婚姻與家庭教育課程，陪伴民眾在人生不同階段獲得支持與成長。若民眾在婚姻、情感、親職教養或家庭互動上有相關疑問，歡迎撥打家庭教育諮詢專線市話請撥打412-8185（手機請撥02-412-8185），由專業人員提供專業諮詢服務，一起為幸福家庭努力。

