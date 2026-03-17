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開戰最猛襲擊！美駐伊拉克使館遭無人機轟炸　震撼攔截畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 民眾拍下伊朗無人機被攔截爆炸畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗與其代理武裝組織16日在中東發動一連串攻擊行動，不僅以彈道飛彈襲擊以色列，更對伊拉克首都巴格達知名飯店發動無人機攻擊，並造成杜拜國際機場航班大規模延誤，戰火持續延燒至17日清晨。

巴格達綠區遇襲　飯店遭無人機炸頂樓起火

《福斯新聞》報導，一架伊朗無人機擊中位於巴格達綠區的拉希德飯店（Al Rashid Hotel）頂樓，引發大火。綠區為伊拉克政府機關所在地，也是各國外交官經常下榻的重要區域。

美國駐伊拉克大使館17日凌晨更遭到開戰後最猛烈襲擊，安全官員向《法新社》透露，3架無人機與4枚火箭彈襲擊使館，至少1架無人機墜毀於使館內部。《路透》目擊者指出，雖有2架無人機被擊落，第3架仍成功擊中使館院區。

防空系統夜空攔截　民眾驚呼「小心彈片」

CNN證實的一段影片拍下防空系統在巴格達上空距離美國大使館約600公尺處攔截一枚砲彈，可見似乎由美國反火箭、火砲和迫擊砲系統（C-RAM）發射的砲彈劃過夜空，隨後發生爆炸，畫面相當震撼，還可聽見地面民眾喊道，「小心！哥們，小心彈片。」

另一段影片拍攝地點距離大使館約1000公尺，影片中防空砲彈疑似擊中無人機，隨後無人機墜落。可聽見有人在鏡頭外說，「在那裡，在那裡，它擊中了」，「那是什麼？無人機嗎？」

伊朗顧問住宅遭空襲　真主黨旅高階指揮官陣亡

巴格達還有一棟據報有伊朗顧問在內的住宅被空襲，造成4人死亡。安全消息人士向《法新社》證實，其中2名死者為協助親德黑蘭組織的「伊朗顧問」。

這起攻擊發生後不久，伊朗支持的真主黨旅宣布其高階安全指揮官阿布阿里阿斯卡里（Abu Ali al-Askari）已陣亡，但未說明詳細情況。伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）嚴厲譴責這些攻擊行動，稱其威脅國家安全與穩定。

阿聯遭大量飛彈、無人機轟炸　杜拜機場、油庫接連起火

▲▼ 杜拜國際機場附近區域冒煙。（圖／路透）

▲ 杜拜國際機場附近區域冒煙。（圖／路透）

BBC報導，開戰以來伊朗已向阿聯發射逾1900枚飛彈或無人機，鎖定運輸與石油基礎設施。杜拜國際機場這個全球最繁忙的國際航空樞紐附近16日發生「無人機相關事件」引發火災，航班一度暫停起降；區域最大石油儲存設施之一富吉拉港也遭無人機攻擊起火；此外，阿布達比郊區一輛汽車遭火箭襲擊，造成1名巴勒斯坦籍人士喪生。

BBC駐中東特派員莫希里（Azadeh Moshiri）在播客節目中指出，「阿聯感覺自己被不公平捲入這場戰爭」，「伊朗或許認為這種壓力能讓當地領導人向美國施壓以結束戰爭，但事實是這裡的官員非常憤怒。」

她強調，阿聯花費漫長時間才成為「安全繁榮的國家」，如今遭受多重打擊，人們對長期影響感到擔憂。阿聯國防部稍早則在社群媒體上表示，該國防空系統正應對來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，民眾聽到的聲響來自防空系統攔截彈道飛彈，以及戰機攔截無人機。

卡達、巴林同遭攻擊　飛彈碎片落耶路撒冷聖地附近

伊朗同日也對卡達、巴林等國發動攻擊；以色列方面，一枚被攔截飛彈的碎片在耶路撒冷造成損害，地點距離聖墓教堂（Church of the Holy Sepulcher）僅幾個街區，為基督徒相信耶穌受難、埋葬與復活的歷史聖地。

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