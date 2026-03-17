郵局換零錢多拿2千沒發現！接警電話「你涉嫌竊盜」嚇傻

▲郵局辦理兌換零錢業務時被多拿走2000元硬幣，民眾被控竊盜獲不起訴。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北方姓男子去年到郵局兌換零錢的時候，因為與行員溝通發生誤會，只留下500元紙鈔，卻拿走了2500元的銅板，方男事後接到警察電話告知被控竊盜，台北地檢署調查認為，方男只是疏於清點所收到的銅板數量，事後已歸還多拿的2000元，且與郵局行員和解撤告，因此處分不起訴。

在便利商店工作的方男2025年12月6日上午，帶著2500元的紙鈔，到台北市大安區的郵局兌換零錢，承辦行員表示零錢不足，可能無法全數兌換，只拿了500元的鈔票走向後方主管座位區，方男把剩下的2000元紙鈔收回，等行員拿了一堆零錢回來，方男二話不收就把零錢帶走。

當天郵局清點發現短少2000元現金，調閱監視器畫面發現問題出在方男兌換零錢的時候，因此向警局報案遭竊，方男到案否認偷錢，是因為行員說無法兌換，所以他把被留在櫃台上的的紙鈔收回。

檢察官勘驗監視影像與截圖畫面，當時行員辦理兌換零錢業務的過程與方男說法相符，不能光是因為方男疏忽未加清點零錢，就說方男偷錢，且雙方在偵查過程中已達成和解，提告的郵局行員遞狀施明撤回告訴，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。