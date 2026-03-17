李貞秀質詢遭刁難　黃國昌：賴政府整個國家機器霸凌陸配

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌17日召開「高齡友善城市三支柱」政見記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀16日在內政委員會質詢首秀，三度點名內政部長劉世芳上台但都未獲回應，最後形成「空氣質詢」，連擔任召委的民進黨立委李柏毅都稱她為「李女士」。對此，民眾黨主席黃國昌（17日）說，若民進黨認為李貞秀不合格，為什麼2023年要讓李有當候選人資格？因為2023年是蔡英文主政，從來沒有拿這件事情來刁難陸配，而現在變賴清德當家，就是要拿陸配當提款機，用整個國家機器在霸凌她們。

針對行政官員昨不接受李貞秀質詢一事，黃國昌說，回到最根本的問題，在台灣生活十幾年拿到中華民國身分證，認同這塊土地、甚至幫養育台灣的第二代第三代台灣之子，他們的權益要不要被保護？他們的聲音要不要被聽到？答案當然是肯定的，否則法律不會這樣規定。

黃國昌指出，即使是民進黨執政，不論是蔡英文政府或是蔡英文主政下的內政部長、陸委會主委邱太三，從來沒有人像賴清德跟劉世芳這樣幹過，「我已經公開問超過十次以上，為什麼同樣都是民進黨政府，賴清德的解釋、執法，會跟蔡英文有180度的大轉彎？請問理由是什麼？請賴清德總統公開回覆」。

黃國昌說，但各位媒體朋友也知道，賴清德是不會回覆的，因為他被保護得非常好，「不會像我坐在這邊，接受各位媒體朋友直接的提問、直接回答，他從來不用面對這些問題」。

「但是，這攸關的不是李貞秀自己的事情。」黃國昌說，當初柯主席為什麼會提已經取得中華民國身分證超過10年以上的陸配？因為他們是生活在這塊土地上，認同中華民國的一份子，他們的聲音必須要被聽到、權益必須要被保護。

黃國昌說，當初如果民進黨認為李貞秀不合格的話，為什麼2023年要讓民眾黨認定李有當候選人資格？不是應該在2023年的時候就認定不合資格？因為2023年主政的是蔡英文，蔡英文從來沒有拿這件事情刁難陸配，更沒有拿這件事情進行意識形態操作，「但是現在變成賴清德當家，賴清德就是要拿陸配當提款機，用整個國家機器霸凌他們，這是我們現在面臨的問題」。

黃國昌強調，民眾黨的立場非常清楚，從法律面、政策執行上，都一而再再而三的論述，相信說得非常清楚了，「賴清德總統我不客氣的說，他也只敢躲在層層保護背後，不敢面對這問題，否則真的要依法論法的話，賴清德你有膽出來公開辯論嗎？」只要躲在層層保護他的隨扈甚至媒體背後，根本不用面對這些問題，放任國家機器去霸凌這些弱勢的陸配，這就是現在發生的事情。

而至於民眾黨立法院黨團的表現，黃國昌說，或許在政治攻防上，新的委員比較生嫩，但他們還是很認真、兢兢業業，在他們的工作崗位上做他們立委應該做的事。

黃國昌說，星期一內政委員會開會時，有些委員同時間剛好在質詢，有些委員因為本來就排了外縣市考察，相信對於民眾黨立法院黨團來講，就一個戰鬥團隊，而這個戰鬥團隊會在自已的工作崗位上持續努力精進，最重要目的是不可以辜負選民的期待、不可以背棄對選民做得承諾。