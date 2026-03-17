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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰喊新興計畫預算不宜開例　藍：公部門應讓民眾有更好生活

▲▼國民黨立法院黨團召開「15兆元 換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團書記長林沛祥。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前通過TPASS等新興計畫預算先行動支案，行政院主計總處主計長陳淑姿16日備詢時表示，已經行文給各單位，請他們先行動支；然而行政院長卓榮泰今日卻表示，從無此例，也不宜開此例，呼籲在野儘速通過整體預算。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，苦民所苦是國會議員最該做的事，希望政府公部門能以民眾有更好生活為優先考量。

115年度中央政府總預算持續卡關，在野黨僅同意動支TPASS等部分新興預算，傳出府院高層因選舉年考量，最快3月底開始放行相關預算。卓榮泰說，新興計畫預算718億只占總預算的2%，對國家整體發展絕對是不好的，且沒有經過三讀的預算，它的合法性備受質疑，「從無此例，也不宜開此例」。

卓榮泰說，國人各種的期待、各種的福利政策，需要政府全面的展開，還是希望立法院能夠儘速的、完整的、合法的按照程序，通過整部3兆350億的國家中央政府總預算才是正辦。

對此，林沛祥表示，苦民所苦是國會議員最該做的事，難以理解什麼原因讓他們這麼快翻轉態度，畢竟執政黨應有自己一套堅定方針。如果是為了選舉，那國民黨團會覺得很遺憾，希望政府公部門能為了讓民眾有更好的生活，而讓國家發展。
另，針對卓榮泰包機赴日一事，卓榮泰稱攻擊應適可而止，林沛祥表示，據他了解，包機最便宜也要兩萬美金一小時，這樣單趟飛來回的金額，似乎跟秀出的單據並不吻合；而且即便是包機，也不該從松山指揮部出發。

林沛祥說，與其說在野黨在攻擊，不如說全民都想知道。如果是公務行程，請說出到底有什麼目的和外交成果突破；如果是私人行程，那就更奇怪，為什麼可以用到這些資源？卓榮泰應當向全民做解釋。
 

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