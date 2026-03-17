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誇張！男子北捷月台「爽抽電子煙」遭炎上　本人現身道歉

日前有民眾在捷運月台抽電子菸。（圖／翻攝維基百科）

▲有民眾在捷運月台抽電子煙。（圖／翻攝維基百科）

圖文／CTWANT

台北捷運再傳違規事件！有民眾在社群平台Threads發布影片指出，15日下午5時許，在台北捷運景安站月台上，一名男子當眾吸食電子煙並吞雲吐霧，畫面曝光後引發網友討論。部分民眾質疑此舉影響公共環境，而事件在網路發酵後，當事男子也在貼文留言區回應並公開道歉。

原PO表示，事發時間約在15日下午5點多，當時該名男子在月台上吸食電子煙，行為相當明顯，但現場未見站務人員即時制止。原PO表示準備通報時，對方已搭乘列車離開現場。

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事件曝光後引發網友熱議，不少人認為捷運系統為全面禁菸場所，無論傳統香菸或電子煙皆不得使用，相關行為已違反規定。「提供給捷運相關單位，跟衛生局」、「台北捷運到底在幹嘛？如果連這種站內抽電子煙都放過，那大家以後都在捷運上吃便當好了啊」、「欸不是…都長到這個大小了，就不信他之前沒坐過捷運，到底是明知故犯覺得帥？還是真的蠢？」「你把影片原檔mail給北捷，他進站有卡號，有綁人名一定抓的到」。

隨著討論持續延燒，影片中的男子也在留言區現身回應，承認自己確實在捷運月台吸食電子煙，並表示該行為「不對且違反規定」。他為造成不良觀感致歉，並表示已深刻反省，未來會遵守公共場所相關規範。

男子同時透露，自己已主動前往捷運站向站方自首認錯，並在留言中公開「台北捷運系統菸害檢查紀錄表」，以及保全與警方到場處理的情況，希望能平息外界爭議。

依據《菸害防制法》規定，捷運站與車廂皆屬全面禁菸場所，包括電子煙在內的類菸品均不得使用。若在捷運系統內吸食電子煙，最高可處新臺幣1萬元罰鍰。

相關單位提醒，民眾若在搭乘捷運時發現有人吸食電子煙，可透過車廂內的對講機通知服務人員，站長將會同捷運警察到場處理，以維護公共空間與乘車環境。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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