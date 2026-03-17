假日去六福村「只花1.5小時」就玩完！她點出4問題：好難有動力

▲六福村。（圖／記者鄭遠龍攝）

網搜小組／曾筠淇報導

國內樂園曾是許多民眾的假期首選，但近日有一名女網友發文表示，聽聞有人週末前往六福村，竟只花一個半小時就玩完所有設施，因此她便點出台灣遊樂園面臨的4大問題，直言即便想支持，也覺得好沒有動力。貼文曝光後，引起討論。

週末人潮大減！她嘆遊樂園沒落

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這名女網友在Dcard上，以「六福村只剩畢旅才會去嗎」為標題發文。原PO表示，先前有人選在週六前往六福村遊玩，但沒想到人潮稀少，僅花一個半小時就把全部設施玩過一遍，且過去相當受歡迎的遊樂設施更只有兩名遊客搭乘。

點出四大問題！包含設施老舊、地點偏遠

針對人潮減少的現象，原PO點出台灣遊樂園的四大問題。她認為，首先是硬體設施過於老舊，時常發生故障或處於維修狀態；其次則是地理位置多半位於偏遠山區，導致交通往返超級麻煩；第三，園區的主題性太差，無法吸引顧客再次造訪；最後，園內販售的食物不僅價格昂貴，還經常讓消費者踩雷。

缺乏知名IP加持！票價調漲難生動力

除了上述缺點，原PO也認為，台灣的樂園無法引進國際知名角色，而自家設計的吉祥物又缺乏足夠吸引力，導致遊樂園最後變成只有學生畢業旅行才會去的地點。她坦言，自己其實很想支持台灣產業，但最近得知門票已漲到1400元，加上上述原因，讓她實在很難有動力。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「六福村的設施就那幾個，也沒有更新，然後越來越貴」、「台灣遊樂園確實應該好好努力，六福村已經算是相較積極營造氛圍的了」、「這價格已經快跟日本迪士尼差不多 但遊樂園大小與設施還有交通方便度實在差太多了」、「沒遊客去，漲價，更沒遊客去，再漲」。

也有網友表示，「還有企業活動日，新竹那麼多公司，一定養得活的，只是都沒把錢花在跟新設施」、「不過現在都沒人，我反而想去了，剛好變成台灣難得不會人擠人的地方」、「人少的話貴一些我倒是可以接受，最不喜歡一個設施排好幾個小時」。