浙江咖啡店「童子尿蛋美式」日售百杯　陸專家：沒有營養價值　

▲童子尿蛋美式咖啡。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江金華東陽一間咖啡店近日推出「中西合璧」的「童子尿蛋美式咖啡」引起網路熱議。店家以當地傳統食材「童子尿蛋」為基礎，也就是用童子尿煮過的雞蛋，結合美式咖啡，每杯售價28元人民幣（約128元新台幣），並稱週末一天便可賣出上百杯，店家爆紅背後也出現食安質疑聲音。

《紅星新聞》報導，浙江東陽的童子尿蛋美式咖啡走紅網絡。所謂「童子尿蛋」，就是童子尿煮雞蛋。有人認為童子尿蛋是地方飲食文化，與咖啡結合是一種創新；也有人質疑其不衛生，童子尿蛋＋咖啡有博眼球之嫌。

咖啡店陸姓負責人表示，「童子尿蛋」在東陽已有長久歷史，並被列為當地非物質文化遺產，店內今（2026）年嘗試將童子尿蛋與美式咖啡結合，推出相關產品，平日平均可賣出數十杯，週末最多一天可賣出上百杯。

對此，東陽市非物質文化遺產保護中心工作人員證實，「童子尿蛋」確實列入當地非遺項目，但因網路關注度過高，官方目前已較少對外宣傳相關內容。

伴隨著爆紅背後的營養與衛生問題，大陸醫學界人士表示，童子尿並不存在特殊營養成分，從醫學角度看毫無營養價值，也不建議食用童子尿蛋。

據了解，春季食用「童子尿蛋」在東陽流傳已久，當地民間有「春天吃蛋，夏天不中暑、不乏力」的說法，被視為地方飲食文化的一部分，也有支持者認為，將其與咖啡結合是一種傳統飲食的創新形式，有助於讓更多人了解東陽的地方特色。

陸姓負責人強調，店內使用的童子尿並非隨意取得，而是向熟識家庭收集後再製成童子尿蛋，除了童子尿蛋美式咖啡外，店內也嘗試將東陽另一種特色食材「梅乾菜」與咖啡結合，推出每杯38元人民幣的梅乾菜芝士拿鐵。