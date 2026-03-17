無菸城市擴大至中山、西門　蔣萬安令：敦化南北路及信義路也要

▲蔣萬安出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安拋出「無菸城市」理念，希望比照日本、新加坡等國，藉由設置戶外吸菸區來達到人群分流效果，公共場所禁菸已是多國趨勢。蔣萬安昨宣布，北市府下一個階段會選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區。而蔣萬安今（17日）受訪並再度表示，北市府也會選定一橫一縱，也就是在敦化南北路及信義路來設定吸菸區。

被問到北市府推動無菸城市的下一步？蔣萬安昨日指出，今年北市府從年貨大街開始到台北燈節，特別這一次燈節是雙展區、雙IP，都擴大無菸示範區的範圍，也非常感謝在地商圈及住戶的支持，讓這一次的辦理都有相當的成效。

蔣萬安說，下一個階段市府就選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區，就會一步一步務實的來將無菸城市往前推進。

蔣萬安今天出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮，會前受訪時再度表示，北市府推動無菸城市，目前就是穩健往前推進，所以第一先選定人潮眾多的商圈，包括中山以及西門商圈，會設置戶外負壓吸菸室先試辦。

第二，蔣萬安說，北市府也會選定一橫一縱，也就是敦化南北路及信義路，會來設定吸菸區，北市府將會充分跟地方在地里長、住戶來溝通討論。

