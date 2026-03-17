前國家隊拔河冠軍為3千元淪「賣簿手」！坎坷身世曝　法官給緩刑

▲李女曾代表國家出賽奪冠，因家庭變故，淪為「賣簿手」遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者郭玗潔／台北報導

台北李姓女子就讀景美女中時參加拔河隊，曾代表國家到歐洲比賽奪冠，沒想到後來因父母雙亡、姊妹有身心障礙，家庭經濟重擔全壓在她肩上，李不得不放棄拔河，打工賺錢養家，2024年她一時走歪，以3千元為代價，將網銀帳戶交給詐團洗錢，遭到起訴。台北地院審理，依她犯洗錢罪處2月徒刑，併科罰金2千元，緩刑2年，並沒收犯罪所得。

據了解，李女2019年就讀景美女中2年級時，曾代表國家與隊員遠赴愛爾蘭參賽，在「青少女480公斤公開賽」獲得金牌、「青少女480公斤錦標賽」獲銀牌，成績相當優異。

沒想到2022年起，李女的家庭頻遭逢變故，不僅父母相繼在2年間過世，因大姊是智能障礙，小妹又因車禍半身不遂，全都需要她照料，她雖放棄拔河專業投入工作，經濟仍相當窘迫。

2024年7月23日，李女透過網路尋找前機會，與暱稱「陳曉慧」的不明人士加Line，李雖然知道提供自己的網路帳號給他人使用，可能會被詐團拿來洗錢，但仍經不起誘惑，以3千元為代價，將自己的網路銀行帳密賣給「陳曉慧」使用。

李女的帳戶果然被詐團拿來洗錢，李女也被依詐欺等罪起訴。全案審理時，李女表示想和被害人和解，但因被害人沒有出庭而未能成功。

法官審酌李女年紀甚輕，卻背負沈重家庭經濟壓力，因一時失慮犯案，認為經過偵查、審判及科刑之教訓，應以知道警惕，依她犯洗錢罪處2月徒刑，併科罰金2千元，罰金可易服勞役。緩刑2年。並沒收繳回的3千元犯罪所得。可上訴。