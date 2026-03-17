室內裝修審查費破百萬？　台南建築師公會駁斥：30坪僅2萬2千元

▲台南市建築師公會澄清，30坪室內裝修審查費約2.2萬元，並非外界傳言高達百萬。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

針對外界質疑室內裝修審查費用動輒高達百萬元，臺南市建築師公會17日出面澄清，強調相關說法與實際情形不符。以一般100平方公尺（約30坪）住宅為例，圖面審查加上竣工查驗，總費用約2萬2000元，並非外界傳言的高額費用。

公會說明，台南市室內裝修審查係由臺南市政府工務局委託建築師公會辦理，收費標準參考全國制度訂定。即使是約100坪的餐廳或店舖案件，整體審查費用約3萬5000元，與「動輒百萬」的說法落差甚大。

公會指出，民眾感受到的高額支出，多半來自裝修內容未符合法規，需進行消防、防火區劃或逃生動線等改善工程，相關施工費用往往被誤認為審查費用，導致誤解擴大。

在審查量能部分，公會表示，目前共有59組審查人員輪值，每年可處理約700至1400件案件，而近三年平均每年申請量約300件，整體量能仍相當充足，並無審查塞車問題。

至於審查時間，公會指出，案件受理後1週內即可安排審查，通常1個月內可完成程序。外界所稱需耗時一年半載，多為案件遭退件後，申請人補正資料所耗費時間，並非審查流程本身所需。

公會強調，室內裝修審查制度核心在於確保防火與避難安全，保障使用者與公共安全，相關制度已行之有年。未來也將持續配合市府推動審查作業，提供專業把關機制，維護建築使用安全。