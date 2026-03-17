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香港今年將制定「五年規劃」　對接大陸「十五五」規劃

▲▼ 李家超,香港特首,施政報告2023。（圖／路透）

▲香港特首李家超。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超17日表示，將親自帶領特區政府團隊，加快推動香港「五年規劃」的編制工作，目標在今年內完成，對接中國大陸的「十五五」規劃。

李家超指出，為了在有限時間內完成規劃工作，建議在行政主導原則下，由政府與立法會建立協同研究及意見收集機制，透過行政與立法之間的良性互動，加強合作與溝通。他透露，已就相關安排與立法會主席溝通，並獲得正面回應。

他表示，相關協作機制將由政制及內地事務局與立法會相關小組委員會共同搭建合作平台，未來將透過專題研究、聯席或分組會議等方式收集各界意見，並進行分析整理，將研究成果及時提交政府，配合行政主導下的政策制定，推動香港五年規劃的形成。

李家超說，政府在彙整各方意見與研究成果後，將加速完成規劃內容，預計今年第四季展開公眾諮詢，並在年底公布香港五年規劃的正式版本。

他強調，與國家「十五五」規劃對接，將為香港帶來龐大發展機遇，包括商業合作、科技創新、人才交流及企業發展等多方面動能。他形容，國家發展就像香港的「東風」，將為香港帶來新的機會與空間。

李家超也表示，透過制定香港五年規劃，將有助於進一步發揮本地優勢，拓展發展機會。無論是在參與「一帶一路」建設、推動粵港澳大灣區發展，或培育新質生產力方面，都可加快香港可持續發展步伐，並促進科技創新及產業升級。

此外，他指出，五年規劃亦將著重提升民生福祉，透過設定未來五年的發展願景與目標，讓市民更清楚了解2030年香港的發展方向，並透過經濟發展與民生改善的良性循環，讓市民分享發展成果，民生福祉不斷增進。

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