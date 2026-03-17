台南建築師公會成立驗屋服務中心　推制度化檢驗守護住宅安全

▲台南市建築師公會成立「驗屋服務中心」，推動專業驗屋制度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回應社會對住宅品質與居住安全日益提升的重視，台南市建築師公會17日宣布成立「驗屋服務中心」，透過制度化運作與專業整合，提供具公信力的房屋檢驗服務，協助把關建築品質，提升消費者權益保障。

建築師公會指出，隨著新成屋交屋與裝修前品質檢驗需求逐年增加，建立客觀、公正且具專業依據的驗屋機制，已成為建築產業發展的重要課題。建築師本身具備建築法規、施工品質、結構安全及空間機能等專業知識，透過公會成立平台統籌運作，可有效整合專業資源，提供更完善且具信賴度的服務。

此次成立的「驗屋服務中心」，將採制度化方式推動業務，包括訂定標準作業流程（SOP）、建立統一檢查表與報告格式，並規劃會員教育訓練及案件分派機制，以確保服務品質一致。同時強調收費公開透明、作業程序可追溯，讓民眾在驗屋過程中更具信心與保障。

公會表示，中心初期服務項目涵蓋新成屋交屋品質驗收、裝修前結構與設備評估、公寓大廈公共區域定期檢查，以及配合政府辦理社會住宅與公共工程品質驗收等，盼透過專業參與，全面強化住宅使用安全與居住環境品質。

公會進一步指出，推動驗屋制度不僅有助提升消費者對建築品質的信任，也能促進建築專業多元發展，健全整體產業服務體系。未來將持續與政府及相關專業團體合作，精進建築品質管理制度，朝向安全、宜居且永續的城市環境邁進。