卓榮泰重提中選會落選名單　藍轟：民主不是分贓不是貼標籤比賽

▲黨團書記長林沛祥。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者崔至雲／台北報導

藍白日前封殺3位行政院提名的中選會人選，行政院長卓榮泰今（17日）表示，行政院會再次提名被落選的3位被提名人，讓藍、白能補足誠信。 對此，國民黨團表示，若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭，民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

對於卓榮泰的說法，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表達高度遺憾，但予以尊重。他表示，民主制度本就建立在多元意見與理性審查之上，結果既已產生，黨團尊重國會的集體決定，並期許中選會未來能真正回歸專業、守護選務公正。

林沛祥指出，國民黨團拒絕政治交換，回歸制度基石。行政院此次提名過程，從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心。獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，而是國家制度運作的基石，行政院的政治思維才是真正讓人遺憾之處。

林沛祥呼籲，停止扣帽子，尊重學術與專業。行政院的相關說法，彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。若連長期以民調與學術立場發聲的游主委都能被隨意貼標籤，未來還有誰能不被政治顏色「自動歸隊」？誠懇提醒執政團隊：不喜歡一個人，可以；但隨意扣帽子，不應該。

林沛祥要求，正視多元組成，停止操作政治敘事。外界不應忽略一個基本事實，目前通過的中選會委員結構中，仍然存在被認為偏綠立場的委員。中選會並非任何單一陣營的「全拿局」，而是多元組成。執政黨若持續操作「被封殺」、「被杯葛」的政治敘事，恐與實際情況有所落差。

林沛祥強調，國民黨團所有的審查標準只有一個—「專業與公正」。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，國民黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

