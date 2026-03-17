伊朗戰爭恐燒到9月？美媒揭白宮官員私下評估　期中選舉爆危機

▲疑似一枚美國戰斧飛彈，擊中了伊朗南部一所女子學校附近。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美伊戰爭持續延燒，川普政府內部官員私下擔憂，這場衝突恐怕要拖到今年9月才能結束，遠超過總統先前對外宣稱的時程。

戰爭何時結束？川普避回應

川普16日接受PBS採訪時，形容高油價是「非常小的代價」，並承諾戰爭一旦結束，「油價就會像落石一樣下跌。」被問及戰爭何時結束，他僅回應「我不認為會拖太久」。

川普曾表示戰爭可能持續4周，但後來被問及相同問題時，只表示戰爭將持續到「必要」的時刻為止，但未提及具體細節。

3名知情人士向Axios透露，白宮內部評估戰事可能持續至9月，考慮到正在逼近的11月期中選舉，這對共和黨而言相當不利，因為多項民調顯示，大多數美國民眾反對這場戰爭。

▼伊朗石油出口命脈哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）



油價直直飆 選民不挺

衝突爆發以來，國際油價基準布蘭特原油已飆漲超過40%。美國汽車協會（AAA）數據顯示，每加侖（約3.785公升）汽油均價已從1個月前的2.93美元（約新台幣93.5元）暴漲至3.72美元（約新台幣118.7元）。

肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）上周坦言，就選舉程序而言，該黨處於不利地位。如果加上高油價，並且美軍持續轟炸伊朗，「導致油價仍在（每桶）100美元（約新台幣3191元）以上，我想我們會看到災難性的選舉結果」。

川普13日下令空襲占伊朗90%石油出口的哈爾克島（Kharg Island）後，各界預估油價還會進一步飆升，但他宣稱刻意要求軍方避開石油相關設施及輸油管線，「我不想打到管線，因為重建需要好幾年」，同時卻又表達毫無顧慮的態度，「我坦白地告訴他們，我會把那玩意徹底擊潰。」

此外，美軍中央司令部發言人霍金斯上校（Capt. Tim Hawkins）16日證實，目前已有13名美軍陣亡、200名官兵受傷，其中10人傷勢嚴重。

伊朗駐聯合國大使則表示，美以攻擊已造成伊朗1300多人死亡。與華府結盟的以色列境內則有12人死於伊朗攻擊。