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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名韓國瑜、藍白無誠信　卓榮泰：會再送落選的中選會3人名單　

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院13日表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆等4人跨過同意權門檻，但綠營推薦3人則通通落馬。民進黨立委林楚茵今（17日）質詢時擔憂中選會成白藍機關。行政院長卓榮泰則痛斥藍白不守承諾，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，強調行政院會再送一次3個落選的被提名人，希望藍白不能言而無信，人民在看，歷史在看，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。

立法院13日表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻，但綠營推薦3人，包括副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義則通通落馬。

民進黨立委林楚茵今（17日）質詢行政院長卓榮泰時，提及民眾黨中配立委李貞秀爭議，肯定內政部長劉世芳在內政委員會不回應李貞秀女士的表現，展現行政團隊依法行政、守法把關的態度；批評立法院長韓國瑜試圖以朝野協商方式「放水」處理相關爭議，讓政治凌駕法律。

林楚茵也指出，日前中選會委員人事同意權投票中，在野黨封殺民進黨提名人選，與先前公開表達支持與合作的態度完全相反，形同政治詐騙集團。她質疑中選會恐淪為替李貞秀洗白的「白藍」機關。

「這件事是我現在心中極大、極大的遺憾」，卓榮泰說，他必須說明清楚，去年9月，自己主動向韓國瑜表達，中選會提名採用政黨推薦方式，韓國瑜當時也允諾要協助；去年9月初再提第二次時，韓國瑜說國民黨正值黨主席改選，希望改選後再討論這件事，自己也說好，提名已經慢了，他向國會表達歉意，到去年10月18日還會延，他都認了，有任何責難都認了，「我都不會講出這一段」。

卓榮泰指出，但10月18日以後，希望能夠用政黨比例、政黨推薦的方式來組成被推薦人名單，韓國瑜也說好。所以行政院在去年10月28日正式函文給三個黨團，希望依照作業規定推薦優秀適任的人選，藍白也在11月4日分別回函推薦不同人選，隨後行政院就整理所有人選，包括跟民進黨團談妥的人選後，一併送出7個人選。

卓榮泰表示，上週五表決前，他再度電話跟韓國瑜表示，他聽到媒體報導國民黨只要通過幾位，對行政院提出的幾個人選要不予同意，「我說這樣做下來，我無法交代，我會變成罪人。可是事實變成如此」，把獨立機關變成只有藍白推薦的，民進黨、行政院提出的4個人選，只挑一個能接受的，其他3個全部落選，談何誠信，如何合作？

卓榮泰指出，這件事發生在國會殿堂裡面，是對國會極大的侮辱，但現在事實已成如此，加上原來4位，8位委員有一半是藍白推薦的，把獨立機關變成藍白機關，違背當初所有承諾。

卓榮泰提及，當初NCC委員人事案投票後，它也非常生氣，但無可奈何，後來委員都跟他說，如果照中選會，NCC就不會不過，結果現在中選會還是不過，現在又希望總統府監察委員都這樣做，還要上當嗎？還能上當嗎？還要繼續上當嗎？

卓榮泰指出，當初行政院秘書長張惇涵帶著所有被提名人到各黨團拜訪時，以及私下聯繫，都對行政院提名名單表示極大肯定，結果是如此，「這變成用一種話術來告訴我們提了中國國民黨跟台灣民眾黨要的人，提出來之後只同意這些」。

卓榮泰說，行政院當初接受這些推薦名單時，藍白推薦的人，行政院沒有去問他們任何政治立場、政治表態，「就因為是兩個黨團推薦，我們就把它送出來」，結果審查時，他聽到的是用「這幾個委員不支持不在籍投票」的理由就刷掉，這還能讓中選會變成獨立機關嗎？這是政治凌駕獨立機關，「以前在這裡批評行政院的事情，今天立法院藍白黨團全部照幹」。

最後，卓榮泰也點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，「行政院會再送一次3個人的名單，被落選的3個人，我們會再送一次3個人的名單」，希望藍白身為在國會殿堂有席次的政治團體，不能言而無信，人民在看，歷史在看，行政院再送出三個人名單，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。

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