吃藏壽司「3人只點2盤」算奧客嗎？網點出1關鍵：對店員來說沒差

▲藏壽司。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／曾筠淇報導

迴轉壽司深受民眾喜愛，可以自由拿取自己喜歡的口味。近日就有一名女網友發文求問，如果3個人只拿2盤壽司，會被當奧客嗎？貼文曝光後，引起討論，其中不少網友都認為，對店員來說，應該沒什麼影響。

吃藏壽司！三人只拿兩盤怕被當奧客

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這名女網友在Dcard上，以「去藏壽司三個人點兩盤會很奧嗎」為標題發文，提到如果她與兩名友人前往藏壽司用餐，整個過程皆保持安靜、不吵鬧，並未影響到其他顧客，這樣全程只花了80元，會不會被當成奧客呢？

貼文曝光後，網友紛紛回應，「沒設低消所以不算，但以賺錢商業角度是糟糕的客人，如果越來越多人這樣做，藏壽司遲早也會設定低消，就像咖啡廳那樣」、「你自己都覺得奧才想要發文找人騙你吧」、「你們是點納豆，一人一顆輪流吃嗎」、「我常常進去吃個茶碗蒸就走」。

也有網友回應，「店員哪有差，尤其現在打工仔很多，賺多也不會多拿多少，還不如事情少一點」、「身為前員工也是TL回覆你，不會，反而裡面的人員會很感謝你，畢竟廚房裡面真的很忙，如果只有少少幾桌是這樣，反而可以把時間放在補鏈跟擺盤」、「奧客的行為應該是指跟服務員要求很多又製造困擾麻煩吧？如果你們只是安靜乖乖在那，也不弄得很髒亂，那應該對員工來說沒差」、「只要沒規定低消，打工仔店員根本不在乎你吃了多少，甚至越少越好」。