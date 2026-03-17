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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方行程驟減坐等藍白合？　黃國昌：地方拜訪不會寫在公開行程

▲▼民眾黨新北市長參選人黃國昌17日召開「高齡友善城市三支柱」政見記者會，新北市長期照護發展協會張婉玲理事長、新北市中和區市議員參選人陳怡君、新北市汐止萬里金山區市議員候選人陳語倢連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌17日召開「高齡友善城市三支柱」政見記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉年底登場，在新北市長部分，目前仍呈現藍綠白三腳督的狀態，《鏡週刊》今報導，指民眾黨主席黃國昌年後地方行程驟減，是「坐等」被藍營整合。對此，黃國昌今（17日）表示，《鏡週刊》沒什麼評論的必要，老狗變不出新把戲、見縫插針；但他也強調，每個團隊都有選戰的節奏跟方式，持續有招募志工、拜訪地方頭人，這些不會寫在公開行程上，「我不會隨《鏡週刊》起舞，更不會因此影響到工作上的安排」。

黃國昌說，《鏡週刊》沒什麼評論的必要，如果真的要認真看待《鏡週刊》的報導，按照《鏡週刊》去年的報導，「現在應該被檢察官申請羈押了吧？怎麼還會坐在這邊開政見發表會？」

黃國昌直言，《鏡週刊》過去的手法，其實老狗變不出新把戲，見縫插針、根本事實上是不是存在的消息來源，恐怕都要打一個大問號，「對我來講，《鏡週刊》在幹什麼，我了然於胸，根本不會去理會他們」，若真的認真花時間去理會《鏡週刊》的話，他其他事情通通都不要幹了。

至於選戰行程安排方面，黃國昌表示，每個團隊都有選戰的節奏跟方式，對他來講、對民眾黨來講，就是一步一腳印，自己每天24小時的時間中，幾乎除了陪伴家人外，幾乎都在工作。有跟國民黨中央協商的問題、有民眾黨各地方選舉佈局跟黨部發展的事情，也要跟民眾黨立法院黨團開會溝通。此外，還有自己要提出的新北市政，所謂地方上組織的活動，或許各位沒有關注到，但都持續在進行。

黃國昌指出，禮拜天他跟館長出去做直播以前，才在競選總部招募又一批新的志工，新的志工會回到新北各個地方鄰里，幫忙進行有關文宣品的發放跟宣傳活動。昨天下午也到樹林拜訪地方頭人，「這我不會發在公開行程上，這都是在尋求地方支持」，甚至此時此刻開記者會同時，新北的歡唱吧是帶著一群銀髮族大哥大姐們舉辦活動中。

黃國昌強調，這都是他每天在做的事情，「對我來講，《鏡週刊》的報導，我不會隨他起舞，更不會因為他而影響到自己工作上時程的安排」。

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