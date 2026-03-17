陳亭妃拜會郭國文破冰！　屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

▲民進黨台南市長提名人陳亭妃與民進黨市黨部主委郭國文初選後首度會面，被外界視為破冰整合。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃與民進黨市黨部主委郭國文，在歷經黨內初選後17日上午首度正式會面，外界解讀為「破冰」與整合起手式，不過，由於先前競爭激烈，黨內支持者對於整合與「黨格」議題仍高度關注。

郭國文表示，民進黨從在野到執政，從地方到中央，黨綱、黨紀及評議制度都是從政初衷，也是政黨政治的重要基礎。對於如何弭平初選裂痕，他指出，既然提名人已經產生，市黨部將全力支持，但部分整合工作仍須仰賴提名人智慧處理，逐步化解歧見。

談及2026選戰布局，陳亭妃強調里長層級的重要性，認為基層扎根是關鍵。郭國文則進一步指出，不僅里長，議員與市長選戰同樣關鍵，尤其目前中國國民黨在台南提名議員來勢洶洶，加上無黨籍勢力不容小覷，如何協助民進黨提名人「全數上壘」，將是全體黨員共同目標。

會中也觸及藍營台南市長提名人謝龍介相關議題。郭國文直言，謝龍介多次將矛頭指向賴清德，但若非參選2028，對象不應是賴清德，並質疑其問政表現，認為言行不一。

▲郭國文會中拿出象徵「屠龍刀」，強調市黨部將全力對抗國民黨攻勢。

值得注意的是，郭國文在會中拿出一把象徵性的「屠龍刀」，比喻市黨部在選戰中的角色定位，強調面對國民黨攻防，將全力發揮戰鬥功能，積極應對各項挑戰。

郭國文進一步批評，謝龍介對民進黨政績全盤否定，甚至出現扭曲情形，卻未見具體突破作為，反而寄望藍白合作以取得政治利益。他強調，民進黨在台南執政多年，持續累積政績與建設成果，未來仍須回應更多市民期待、照顧更多族群。

他最後表示，民進黨將重拾人民感動，凝聚內部團結，在2026地方選舉中爭取最大支持、贏得勝利。