第一款Lightning iPhone謝幕　iPhone 5正式停產、不再維修

▲Lightning傳輸線。（圖／蘋果官網）



記者吳立言／綜合報導

蘋果近期更新官方產品維修與保固頁面，將 iPhone 5 與 8GB 版本 iPhone 4 的狀態，由「過時（Vintage）」調整為「停產（Obsolete）」。這項變更代表產品已正式超出官方支援年限，未來將不再提供硬體維修或相關零件服務。

蘋果對產品支援分為兩個階段：

過時（Vintage）：停售 5 至 7 年，仍可能提供有限維修（視零件庫存而定）

停產（Obsolete）：停售超過 7 年，基本停止所有官方維修服務

iPhone 5 此次被列為停產，也象徵其官方生命周期正式劃下句點。

Lightning 接口起點 影響長達十年



iPhone 5 於 2012 年推出，在產品歷史中具有指標意義。該機首次導入 Lightning 接口，取代沿用多年的 30 pin 連接器，不僅讓裝置設計更為輕薄，也為後續 iPhone 與配件建立長達十餘年的技術標準。直到近年，蘋果才逐步轉向 USB-C，這段時代也隨之告一段落。

設計與規格 當年關鍵轉變

除了接口革新外，iPhone 5 也在設計與體驗上帶來明顯進化。螢幕尺寸從 3.5 吋提升至 4 吋，機身採用鋁合金與玻璃材質打造，厚度與重量同步降低，整體外型更趨精緻。同時，該機也是首批支援 LTE 行動網路的 iPhone，讓使用者在行動上網快速普及的時期，能夠體驗更高速的連線。

多款舊機也走入歷史

隨著產品世代推進，蘋果也持續調整舊機型的支援狀態。近期除了 iPhone 5 外，包括 iPhone X、iPhone XS Max 等機型也已被列入停產名單，而 iPhone 11 Pro 系列則進入過時階段。Mac 產品方面，部分 Intel 時代機種同樣逐步退出官方維修體系。

iPhone 5 的停產，不僅代表一款經典機型正式退場，也象徵 Lightning 接口時代的起點走入歷史。隨著蘋果全面轉向 USB-C，產品與配件生態正進入新的階段，而舊世代設備則隨時間逐步淡出市場。