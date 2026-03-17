好市多1款「神級零食」被掃貨！她跟風買超驚豔：一吃停不下來

▲好市多有不少進口商品深獲好評，常吸引許多消費者搶購。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

好市多向來以高CP值和新鮮貨多聞名，是許多台灣人的挖寶聖地。最近有款日本名牌千層派悄悄上架，立刻引發掃貨熱潮，讓吃過的網友紛紛上網大讚味道極佳，甜度拿捏得剛剛好，完全是會讓人忍不住一口接一口的神級零食。

千層派清爽不燥口

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一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，看到大家狂搬不二家千層派，她也忍不住拎了一袋回家。沒想到一試成主顧，這款餅乾滿溢奶油香卻不燥口，吃起來口感清爽無負擔。最貼心的是包裝背面還有留言板設計，不管是情人節送禮或日常告白都超加分。

連收銀台員工都想買

貼文勾起不少零食控共鳴，紛紛留言這款就像縮小版蝴蝶酥，「小包裝吃起來比較不會罪惡」，還有人形容口感表示「小小硬脆微甜，好吃，很喜歡」；也有網友透露這款商品最近才剛到貨，甚至連收銀台員工都好奇追問擺放位置，可見其魅力不容小覷。留言區好評連連，不少人都坦言不小心就嗑掉整包，打算下週再去補貨。更有日本旅遊迷興奮表示「每次去日本看到一定會買很多包回來慢慢吃，以後可以在好市多買了」。

《今購百科》介紹指出這款千層派選用富士山水製作，強調甜而不膩與多層次派皮的完美結合，而且全部採取獨立小包裝，既方便攜帶也不怕受潮，無論是獨享還是分給朋友都非常划算，CP值高到破表。



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