她早餐吃「1食物」血糖狂飆！營養師揭「假養生地雷」：越吃越餓

▲不少長輩會把即食燕麥片當作早餐，且認為很有營養又健康。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人為了養生，早餐會選擇燕麥片作為主食，希望能幫助降低膽固醇、促進心血管健康。不過營養師邱世昕提醒，若選擇的是加工後的即食燕麥片，反而可能讓血糖快速上升，未必達到預期的健康效果。

邱世昕分享，一名58歲女性患者為了改善膽固醇問題，聽從電視節目上的建議，開始每天早餐食用燕麥片，通常會泡一大碗三合一麥片或即食燕麥片。不過一段時間後，她在量測血糖時卻發現數值反而升高，因此前往諮詢原因。

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邱世昕指出，燕麥本身含有豐富膳食纖維，確實有助於心血管健康。然而市售許多即食燕麥片在加工過程中已被碾碎，使澱粉更容易被人體吸收。當單獨食用一整碗即食燕麥時，血糖上升速度可能相當快，「姊姊們，這絕對是台灣長輩圈裡，排名前三名的『假養生』超級大地雷！」

他進一步說明，當血糖迅速上升時，身體會分泌較多胰島素，將多餘的血糖轉換為脂肪儲存。隨著血糖在數小時後快速下降，人體也容易再次感到飢餓，進而增加下一餐的進食量。

為了避免血糖波動過大，邱世昕建議在食用燕麥時可搭配其他食物，以減緩澱粉吸收速度。第一種方式是搭配蛋白質來源，例如一顆水煮蛋或一杯無糖豆漿，透過蛋白質延緩消化速度，有助於讓血糖變化較為平穩。

另一種方式則是調整燕麥種類。邱世昕建議可選擇較少加工、需要較長時間咀嚼的傳統燕麥粒，或改以糙米飯作為主食。這類食物保留較完整的膳食纖維，有助於延緩吸收並促進膽固醇代謝。

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