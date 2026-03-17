　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她早餐吃「1食物」血糖狂飆！營養師揭「假養生地雷」：越吃越餓

不少長輩會把燕麥片當作早餐，且認為很有營養。（示意圖／Pexels）

▲不少長輩會把即食燕麥片當作早餐，且認為很有營養又健康。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人為了養生，早餐會選擇燕麥片作為主食，希望能幫助降低膽固醇、促進心血管健康。不過營養師邱世昕提醒，若選擇的是加工後的即食燕麥片，反而可能讓血糖快速上升，未必達到預期的健康效果。

邱世昕分享，一名58歲女性患者為了改善膽固醇問題，聽從電視節目上的建議，開始每天早餐食用燕麥片，通常會泡一大碗三合一麥片或即食燕麥片。不過一段時間後，她在量測血糖時卻發現數值反而升高，因此前往諮詢原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱世昕指出，燕麥本身含有豐富膳食纖維，確實有助於心血管健康。然而市售許多即食燕麥片在加工過程中已被碾碎，使澱粉更容易被人體吸收。當單獨食用一整碗即食燕麥時，血糖上升速度可能相當快，「姊姊們，這絕對是台灣長輩圈裡，排名前三名的『假養生』超級大地雷！」

他進一步說明，當血糖迅速上升時，身體會分泌較多胰島素，將多餘的血糖轉換為脂肪儲存。隨著血糖在數小時後快速下降，人體也容易再次感到飢餓，進而增加下一餐的進食量。

為了避免血糖波動過大，邱世昕建議在食用燕麥時可搭配其他食物，以減緩澱粉吸收速度。第一種方式是搭配蛋白質來源，例如一顆水煮蛋或一杯無糖豆漿，透過蛋白質延緩消化速度，有助於讓血糖變化較為平穩。

另一種方式則是調整燕麥種類。邱世昕建議可選擇較少加工、需要較長時間咀嚼的傳統燕麥粒，或改以糙米飯作為主食。這類食物保留較完整的膳食纖維，有助於延緩吸收並促進膽固醇代謝。

延伸閱讀
好市多未結帳先給小孩吃！媽媽怨「育兒環境不友善」挨轟偷竊　律師說話了
別一起床就喝咖啡！醫師曝「最佳提神時段」有助心血管健康
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了
4檔飆股「抓去關」新名單！
快訊／桃園車禍　驚傳「母與1歲女兒」命危！
伊朗革命衛隊「點名15家美企」　預告攻擊
快訊／竹科變電所大火「再添1死」！
快訊／台中醫美「玖玖零」無預警倒閉！
美國爭冠添變數！　恐少2投手可用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到機場才發現！老婆「忘帶SIM卡、充電線」他火大　1救星被推爆

她早餐吃「1食物」血糖狂飆！營養師揭「假養生地雷」：越吃越餓

明晨輻射冷卻探15度　周四鋒面接近連3天降雨增

發票中獎！他填完資料「收驗證碼簡訊」...一輸入遭盜刷7萬

拉長交接期！她離職後「主管卻提1要求」　網看傻：拿到單子就退掉

花蓮智慧觀光亮相智慧城市展縣長率團參觀展區　互動體驗吸引來賓熱烈參與

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

暖男示愛不靠大張旗鼓！這三種行為才是他想跨越曖昧的關鍵

講了秒洩年紀！大票台南人「整排全中」苦笑：時代的眼淚

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

到機場才發現！老婆「忘帶SIM卡、充電線」他火大　1救星被推爆

她早餐吃「1食物」血糖狂飆！營養師揭「假養生地雷」：越吃越餓

明晨輻射冷卻探15度　周四鋒面接近連3天降雨增

發票中獎！他填完資料「收驗證碼簡訊」...一輸入遭盜刷7萬

拉長交接期！她離職後「主管卻提1要求」　網看傻：拿到單子就退掉

花蓮智慧觀光亮相智慧城市展縣長率團參觀展區　互動體驗吸引來賓熱烈參與

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

暖男示愛不靠大張旗鼓！這三種行為才是他想跨越曖昧的關鍵

講了秒洩年紀！大票台南人「整排全中」苦笑：時代的眼淚

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

愛買量販芭樂12元！家樂福「青森農產」報到　頂級青天霹靂米開賣

伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

車輛突故障受困橋面　都蘭警即時協助排除危機

陸知名卡通「寶寶巴士」置入「4P成人廣告」！官方開罰137萬元

終於等到這功能！ 安裝Win11時可自訂使用者資料夾名稱

一句「我們送妳回家」　關山警助迷途阿嬤安全返家

台灣人飛奔瘋搶「杜拜巧克力蛋糕」　畫面登上CNN

中台灣329案量創5年新低　建商手握百億案「回防市中心」

【超狂點餐】客人點40顆煎蛋！店員阿姨假裝下班走人超爆笑XD

生活熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

好市多1款「神級零食」被掃貨！她驚豔：一吃停不下來

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

國光女神斬渣男街頭暴哭　「逼死自己最後倔強」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

超愛「台灣這種魚」　美妹一吃狂點頭：能永遠住這

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

台灣人開出神卡　遊戲王「超框黑魔導」要價130萬

更多熱門

相關新聞

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆

部分女性出門在外突然遇到生理期造訪的時候，難免措手不及。近日有民眾分享一段溫馨經歷，她在捷運站如廁時發現月經報到，考量各種因素後決定詢問站務人員，意外得知捷運詢問處皆備有生理用品可供緊急索取，這項「神救援」服務讓她大讚貼心。事實上，台北捷運公司早有公告，目前全線車站詢問處均備有免費生理用品，打造體貼女性旅客的友善環境。

男北捷月台「爽抽電子煙」遭炎上　本人現身道歉

男北捷月台「爽抽電子煙」遭炎上　本人現身道歉

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

WBC美國隊「胸前比框」學陳傑憲？　被酸一日球迷真可怕

WBC美國隊「胸前比框」學陳傑憲？　被酸一日球迷真可怕

北捷為何不開24小時？官方揭「關鍵3.5小時」

北捷為何不開24小時？官方揭「關鍵3.5小時」

關鍵字：

邱世昕燕麥片周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面