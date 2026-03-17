救人使命結緣！門諾攜手消防局辦單身聯誼　5對男女配對成功

▲門諾醫院與花蓮縣消防局攜手舉辦單身聯誼活動，邀請32名未婚醫護與消防同仁參與。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院與花蓮縣消防局日前攜手舉辦單身聯誼活動，邀請32名未婚醫護與消防同仁參與，最後成功促成5對男女配對。這群平時在救護現場並肩守護生命的醫護人員與消防隊員，也在這場交流中，將共同肩負的「救人使命」，延伸成一段新的緣分。





活動地點選在花蓮理想大地渡假飯店，參加者輪流自我介紹，從工作趣事到生活興趣，短短幾句話讓彼此多了一點認識。接著破冰遊戲讓現場氣氛迅速升溫。兩人一組的「夾氣球」互動遊戲，炒熱現場氣氛，為了完成任務，過程中不時傳出笑聲與加油聲，有人因為氣球滑落而手忙腳亂，也有人默契十足順利過關，讓原本略帶羞澀的氣氛，在一片歡笑中逐漸打開。

花蓮縣消防局人事主任吳仲康表示，過去聯誼活動多由政府機關統籌舉辦，這次由醫院與消防局直接合作，更貼近同仁需求。他也笑著以「過來人」身分鼓勵消防弟兄：「平時面對的是災難現場，今天就放輕鬆、敞開心胸，拿出主動的勇氣，在專業之外，也給自己一個展開美好情緣的新起點。」



除了有趣的破冰遊戲，主辦單位門諾醫院員工聯誼會還精心安排手做披薩、烘焙麵包，在揉麵、抹醬與等待烘烤的過程中，自然聊起工作與生活，拉近彼此距離。





郭姓消防隊員坦言，平時雖然常把病患送到醫院，但多半是在緊急救護的情境下，「都是高壓環境裡的專業合作，很少有機會像今天這樣輕鬆聊天。」他也認為，消防與醫護有著相似的使命感，都是為了守護生命而努力。



門諾醫院護理師吳小姐則笑說，對消防員的第一印象是「可靠又有安全感」，而且專業度很高。雖然一開始有點猶豫是否要報名參加，但一整天的活動下來，很開心自己參加了這場活動，有機會認識不同領域的人，感覺很新鮮！





午後時光，大家漫步在園區水岸步道，河岸微風徐徐，三三兩兩邊走邊聊，氣氛輕鬆自在。晚間則搭乘飯店內的「愛之船」遊河賞夜景，在柔和燈光與水面倒影交織的浪漫氛圍中，彼此交流也悄悄升溫。



「能在輕鬆的氛圍下，和同樣懂得守護生命辛苦的人聊天，其實很療癒。」護理師陳小姐分享，醫護工作情緒負荷很大，這一整天的活動讓她暫時忘記病房的壓力。她也希望這份緣分能延續下去，成為生活中互相支持的力量。





另一位張姓消防隊員則說，以往看到醫護人員，大多是在緊張的救護現場，感覺較嚴肅。經過一整天互動後，他發現醫護人員在工作之外其實溫柔又活潑，也更能理解這份工作的辛勞。「如果未來有機會交往，我會因為理解這份工作的壓力，而更願意給對方包容與支持。」

在歡笑與依依不捨的道別聲中，這場聯誼活動最後成功促成5對男女配對。門諾醫院護理部主任劉明莉分享，消防員與護理師其實是彼此「最熟悉卻又最陌生」的一群人——在救護現場，雙方常在分秒必爭的情況下完成專業交接，卻很少有機會真正坐下來認識彼此。

她表示，這場活動不只是一場聯誼，更像是一場溫暖的心靈交流，讓長期處於高壓工作的守護者們，在忙碌與責任之間，找到彼此理解與支持的可能。對這群平時奔走在病房與救護車之間的人而言，這一天不只是交朋友的機會，也讓大家看見在守護生命的道路上，也能找到一位彼此理解、互相扶持的夥伴。

